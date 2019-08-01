В четверг, 1 августа, российский фондовый рынок снижается вслед за американскими и азиатскими площадками: индекс Мосбиржи теряет 0,5%, в то время как РТС – целых 1,3% на фоне ослабления рубля на 0,5%.

Инвесторов заметно разочаровало заявление главы ФРС Дж. Пауэлла о том, что вчерашнее снижение базовой ставки было не началом нового раунда смягчения монетарной политики, а ее временной корректировкой в непростых экономических условиях. Таким образом, реакция рынков показала, что участники торгов закладывали в свои прогнозы явно не одно снижение ставки и решение ФРС их явно не устроило. Очевидно, что ФРС не позволила пообещать дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики все еще довольно сильная экономическая статистика, поэтому, вероятно, инвесторы, оправившись от разочарования, начнут еще пристальнее следить за новыми публикациями макроданных и ожидать изменения риторики регулятора.

Новостей с полей нового раунда торговых переговоров в Шанхае в СМИ было немного, что дает основания предположить, что прорыва пока не случилось и сторонам предстоит длительный период обсуждений торговых вопросов. Но тот факт, что Китай официально пообещал увеличить закупки американской сельскохозяйственной продукции все же вселяет надежду на продуктивность дальнейшего диалога.

Тем не менее вчерашнее заседание Федрезерва перетянуло на себя весь интерес инвесторов, оставив без внимания или нивелировав остальные события и статистику. Так, несмотря на данные Минэнерго США об очередном, уже седьмом подряд, сокращении запасов нефти (-8,5 млн баррелей), стоимость Brent спот вчера упала на 0,9% и сегодня не спешит отрастать обратно.

Дешевеющая нефть вкупе с укрепившимся, после заявления Дж.Пауэлла об отсутствии планов о дальнейшем снижении ставки, долларом обеспечила снижение курса рубля на 0,5%, почти до 64 руб./$. И это неудивительно: если ожидаемое совокупное понижение ставки ЦБ РФ в 2019 году составит 75 б.п., а ФРС – только 25 б.п., то спрэд между ними сократится на 50 б.п., что снизит привлекательность отечественной валюты для стратегии carry trade.