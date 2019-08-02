Вчера вечером и сегодня утром мировые фондовые площадки встревожены новостями о том, что Дональд Трамп принял решение с 1 сентября ввести дополнительные 10%-ые пошлины на оставшийся китайский импорт объемом $300 млрд.

К такому повороту событий рынки не были готовы, так как днем ранее говорилось о том, что прошедшие в КНР торговые переговоры двух стран завершились рядом «мирных» заявлений. Трамп вновь применяет свой излюбленный прием давления в переговорном процессе.

Финансовые рынки в свою очередь крайне чувствительно воспринимают сигналы о возрастающих рисках и без того сокращающихся объемах мировой торговли. На длинной дистанции торговые войны – это зло и препятствие для глобализации, которая служит драйвером для роста экономической активности. Однако президент США считает иначе. Если в начале года еще можно было рассуждать о его блефе в надежде на ответное смягчение позиций КНР, то сейчас мы видим, что реальные ограничения на импорт уже действуют, а торговое давление на Пекин лишь усиливается.

Мировые рынки отреагировали на решение США распродажами. Американский индекс S&P 500 на старте вчерашней сессии отскакивал на 1%, однако затем резко развернулся вниз. В результате котировки проседи еще на 1%, а общая техническая картина по S&P 500 только лишь ухудшилась. Следующие цели по индексу расположены на 2870-2880 п.

Новые тарифы окажут дополнительное давление на мировую экономику, при этом большинство ключевых стран и так столкнулись с замедлением темпов роста. Это касается как Китая, так и еврозоны. Участники рынка воспринимают пошлины в качестве фактора, который может повлиять на политику ФРС, заставив регулятора снова снизить процентные ставки. Вчера мы видели этому подтверждение: после решения Трампа резко упали доходности американских долговых бумаг. По 10-летним гособлигациям США (Treasuries) опустилась к минимальным уровням за последние 3 года.

Масштабное снижение фиксируется в сырьевых товарах. Цены на нефть Brent в четверг поздно вечером успели сходить к $60 за баррель, потеряв за сессию более 7%. На наш взгляд, реакция была чрезмерной и избыточной. К текущему моменту цена уже успела справедливо отскочить до $62.

Падение нефти – это эффект от ожиданий снижения темпов увеличения спроса на фоне торговых войн. Без этого негативного драйвера причин для распродажи не наблюдаем. Критического перепроизводства нет. Ключевой технической областью поддержки во фьючерсах Brent выступает широкий диапазон $58,5-60.

Под определенным давлением накануне оказались и металлы. В частности, в солидном минусе оказались алюминий, палладий, медь. В связи с этим бумаги Русала и Норникеля сегодня могут показать слабую динамику.

А вот в плане золота Трамп резко поменял расклад сил. Если вчера мы говорили о том, что сдержанные комментарии ФРС указывают на снижение ожиданий смягчения денежно-кредитной политики, а это негатив для золота, то сейчас «торговые» риски разворачивают эту ситуацию на 180 градусов. Фьючерсы на драгметалл вчера резко отскочили, вернувшись к $1440-1450. Эта область выступает локальным сопротивлением, отделяющим от еще одного импульса ускорения в сторону $1480-1485. Такой расклад может позволить акциям Полюса вернуться к 6500-6550 руб., а бумагам Полиметалла – к 780-795 руб.

На развивающихся площадках, динамику которых отражает индекс MSCI Emerging Markets наблюдается уже семь сессий снижения подряд. Причем сегодня, вероятно, эта тенденция будет продолжена.

Российский рынок акций вчера не успел отыграть негативные новости, так что сегодня с открытия ожидается снижение. Если ориентироваться на сегмент фьючерсов, то падение индекса МосБиржи может быть на 0,8-1,2%. Это предполагает откат котировок в район круглой отметки 2700 п.

Хуже рынка на старте сессии традиционно могут быть наиболее ликвидные фишки, главным образом обыкновенные акции Сбербанка. В качестве зоны поддержки, около которой бумаги могут быть интересны, выделяется район 221-224 руб. Более сдержанную динамику могут показывать внутренние истории типа МТС, Мосбиржи, Юнипро.

Хуже рынка на открытии могут быть акции Аэрофлота после вчерашнего отчета по РСБУ. Компания за I полугодие получила убыток 14,1 млрд руб. На первый взгляд может показаться, что все плохо, однако, как мне кажется, просадка будет непродолжительной. Во-первых, во II квартале Аэрофлот получил прибыль, во-вторых, отчет РСБУ не учитывает результаты дочерних Победы и России. В отчете по МСФО в конце августа убыток за полугодие, вероятно, будет заметно ниже. Плюс не стоит забывать, что для Группы ключевым с точки зрения прибыли является III квартал, а давление со стороны топливных издержек уже не такое критичное. Плюс вводится нулевая ставка НДС на межрегиональные перелеты, что позитивно.

Для акций экспортеров негатив частично может быть компенсирован ослаблением рубля, однако масштаб снижения национальной валюты явно не будет соразмерным той просадке, которую мы, например, видели в нефти.

С технической точки зрения в качестве привлекательных уровней по индексу МосБиржи для формирования длинных позиций можно обозначить отметки 2600-2620 п. Однако полной уверенности в достижении этих рубежей в ближайшие 1-3 сессии сейчас нет, несмотря на внешний негатив.

В паре USD/RUB мы видим резкое ускорение. Локальные цели августа около 64,5 уже практически достигнуты. Учитывая внешнюю конъюнктуру в краткосрочной перспективе может сложиться достаточно внушительный спрос на валюту. Не исключаем, что курс USD/RUB в следующие несколько сессий может поступательно расти в пределах 65,5.

Внешний фон сегодня с утра складывается негативный. Американские индексы после нашего закрытия в четверг снизились. Азиатские индексы сегодня торгуются на отрицательной территории. Фьючерсы на S&P 500 с утра снижаются еще на 0,29%, нефть Brent в плюсе на 2,5% после вчерашнего падения на 7%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет ниже уровня закрытия четверга.