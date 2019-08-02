Вчера российский индекс MSCI Russia Capped ETF (ERUS) обвалился на 2,43%. Переговоры по торговым вопросам между Китаем и США успехов не принесли, поэтому инвесторы осторожничают. Трамп объявил, что он планирует ввести 10%-ый тариф «на оставшиеся товары на 300 млрд. долларов, поступающие из Китая в США». Помимо этого, президент США заявил, что размер объявленных в четверг пошлин на товары из Китая может увеличиться с 10% до 25% или больше.

Два экономических гиганта дерутся, и кто выиграет не понятно… Я бы ставил на США. Легендарный инвестор Марк Мобиус, который в прошлом году стал соучредителем Mobius Capital Partners, предупреждает инвесторов об опасности. "Если Трамп проиграет, тогда это будет другая игра… Я думаю, что рынки тогда зайдут в тупик, потому что они зависели от политики Трампа, которая подталкивала котировки вверх». Мобиус заявил CNBC в четверг, что считает маловероятным, что Трамп будет президентом на один срок.. Его политика, направленная на поддержку бизнеса, помогла поддержать фондовый рынок, который уже вырос на 30% для S&P-500 с начала 2017 года. По его мнению, помешать второму строку Трампа могут «антитрампические» настроения в СМИ. «Я немного обеспокоен этим», — сказал он. Короче, «мы говорим Ленин, подразумеваем – партия», мы говорим рост индекса S&P-500, подразумеваем — Трамп.

На фоне торговой войны на сильные отчёты американских компаний биржевики внимание уже не обращают. С 4 июня с.г. на графике индекса S&P-500 наблюдался растущий тренд, на этой неделе индекс с него соскочил вниз, но я не могу сказать, что инициатива полностью перешла к «медведям». Для этого нужно, чтобы они пробили стратегическую зону поддержки 2940-2950. В таком случае медведи попадут в классическую медвежью капкан-ловушку, связанную с ложным пробитием майского максимума. Недавно один крупный американский инвестиционный банк дал прогноз о коррекции 10% на горизонте двух месяцев, и в случае пробития поддержки 2940-2950, этот прогноз может сбыться.

По ценам на нефть вчера реализовался сценарий, о котором я писал на прошлой неделе – обвал на $4 (c $64 до $60). С технической точки зрения цены слабы, но для того чтобы закрепить свой успех, «нефтемедведям» нужно пробить зону поддержки $59-60. Я не занимаюсь гаданием на кофейной гуще и не могу сказать, будет ли это пробитие в августе. Запасы нефти в США в последние недели снижались, но большую значимость для рынка сейчас имеют прогнозы по росту мировой экономики, от которой зависит спрос на нефть. По прогнозам Goldman Sachs, мировая экономика продолжит замедление, поэтому не месте нефтебыков я бы морально готовился к «нырку» котировок топориком ниже уровня $59. Возможно, это будет не в августе, а в сентябре или октябре.

«Игра» в диапазоне 2680-2755 по индексу МосБиржи продолжается. 11 июля с.г. этот индекс соскочил вниз с повышательного тренда и сейчас находится в режиме боковой коррекции. Что будет с рублевым индексом через два или три года, сказать сложно. С индексами ERUS и РТС проще. Я жду, что они «сложатся» примерно в три раза, и это будет отличным моментом для покупки российских акций.

Внешний фон сегодня негативен – (рынок Поднебесной падает, Shanghai Composite на 1,7%, Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против России), поэтому жду открытия рынка со снижением. Оснований для паники я не вижу, так как стратегические поддержки на графиках акций российских эмитентов не пробиты. Я имею в виду, например, поддержку 222 на графике Сбербанка об.