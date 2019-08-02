По итогам прошедших торгов американские биржевые площадки закрылись снижением. На рынки в очередной раз вернулся призрак торговой войны.

Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,9%, закрывшись на отметке 2953,56 пункта, промышленный индекс Dow Jones упал на 1,05%, высокотехнологичный NASDAQ снизился на 0,79%. Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на 12 базисных пунктов, до 1,89%.

Предпринятая «быками» в четверг попытка вернуть утраченные позиции после сильного снижения в среду обернулась полным провалом. На фоне спешного выхода инвесторов из рисковых активов в качество доходность 10-летних казначейских облигаций упала до самого низкого уровня с 2016 года, в то время как доходность по двухлетним бумагам упала на 18 базисных пунктов. Причиной для распродаж стали очередные угрозы президента США Дональда Трампа ввести с 1 сентября новые пошлины в размере 10% на импортируемые товары из Поднебесной стоимостью $300 млрд в год. После закрытия рынков Трамп повысил ставки, объявив, что новые пошлины могут быть подняты выше 25%.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов рухнули на 5,54%, закрывшись на отметке $61,05. Угроза нового витка торговой конфронтации между Вашингтоном и Пекином, которая может негативно сказаться на темпах роста мировой экономики и, как следствие, снизить спрос на "черное золото", в очередной раз подтвердила репутацию фьючерсных контрактов на Brent и WTI как самых спекулятивных биржевых инструментов. В связи с этим в среднесрочной перспективе динамика нефтяных котировок будет всецело зависеть от настроений на заокеанских финансовых рынках. В текущей ситуации основной поддержкой во фьючерсном контракте на Brent является уровень $60, и если данный рубеж не устоит, цена на "черное золото" может устремиться к отметке $55 за баррель.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился на 0,37%, закрывшись на отметке 2729,42 пункта. В настоящий момент поддержки в индикаторе расположены на отметках 2690 и 2670 пунктов. Сопротивление находится на уровне 2750 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на уровнях 131800 и 130600. Сопротивления — 133000 и 134500 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 64,35, снизившись на 1,15% по отношению к американскому доллару. После достаточно благоприятного июля, август для рубля может стать менее спокойным месяцем. Основные риски будут исходить со стороны внешних финансовых площадок, где смена настроений после бурного роста в последние месяцы, будет оказывать давление на стоимость нефти и тем самым ослаблять позиции рубля. Однако на стороне российской валюты по-прежнему остается фактор мягкой монетарной политики ведущих мировых Центробанков и сохраняющаяся привлекательность отечественного долгового рынка для иностранных инвесторов. В связи с этим до начала осени рубль может торговаться в диапазоне 62,50-65 по отношению к американскому доллару.

На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 64 и 63,80 Сопротивления расположены на уровнях 64,40 и 64,60.