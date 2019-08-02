В четверг в секторе высоколиквидных бумаг не сложилось единой динамики движения цен. Укрепление доллара США, наметившееся на мировом валютном рынке после недостаточно благоприятного для рынка комментария ФРС США, оказало дополнительное давление на котировки акций Сбербанка (SBER, —1.7%). ММК (MAGN) и Норникель (GMKN) потеряли по 1.3%, Транснефть (TRNFP) и Алроса (ALRS) – по 1.2%. Тем временем акции Газпром нефти (SIBN) подорожали на 2.2%, Татнефти (TATN) – на 1.6%, Аэрофлота (AFLT) – на 0.7%.

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Куйбышевазота (KAZT) подорожали на 5.8%, Костромской сбытовой компании (KTSB) и Центрального телеграфа (CNTL) – на 5.3%.

Фондовые индексы США понизились на 0.8% — 1.1%, фьючерсы на индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские фондовые индексы закрылись в среднем в плюсе, по азиатским индексам наблюдается снижение.

Сегодня в начале торгов вероятно углубление коррекции вниз по индексу РТС под давлением внешних факторов. Президент США Д. Трамп сообщил о планах ввода новых пошлин на китайский импорт на сумму $300 млрд., ставка пошлин составит 10% с возможностью увеличения до 25% впоследствии. Возвращение к «торговой войне» стало неожиданностью для рынка и спровоцировало процесс «бегства от риска», что выражается в снижении доходности по казначейским облигациям США, росте цен на золото и коррекции вниз на рынках акций.

На валютном рынке в начале торгов вероятно продолжение наметившегося укрепления доллара США – валюты развивающихся рынков оказались под давлением после неожиданного возобновления «торговых войн».



