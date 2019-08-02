Мы ожидаем негативного открытия индекса МосБиржи с существенной просадкой около 0.7-1%, в районе 2700-2710 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2690, 2680 п. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2730, 2740 п.

В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет резкое вечернее ухудшение настроений на нефтяном рынке и на рынке акций в США. Позднее он может найти временную поддержку в районе 2700 п.

Во второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. Кроме того, в США состоится публикация большого количества важных статистических показателей. В 15.30 МСК выйдет блок июльских данных, характеризующих состояние рынка труда. А в 17.00 станет известно финальное июльское значение индекса потребительского доверия от Мичиганского университета.

В минувший четверг основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0.37%) и РТС (-1.00%) завершили торги с неравномерным падением по отношению к уровням предыдущего закрытия. После негативного открытия они провели весь торговый день в состоянии безыдейной консолидации. Опережающая просадка долларового индекса РТС была обусловлена существенным ослаблением курса отечественной валюты.

Стоит отметить, что уже после завершения основных торгов в России, состояние внешнего фона существенно ухудшилось. Фондовые индексы США сменили свой существенный прирост на просадку в размере порядка 1%. Ну а фьючерсы на нефть сорта Brent резко подешевели примерно на 3 доллара или на 5%. Стимулом для столь резкого движения послужила публикация слабого июльского значения индекса деловой активности в производственном секторе США. После состоявшегося понижения базовой ставки ФРС негативная статистика вновь начинает трактоваться буквально, а не по принципу «чем хуже макроэкономические показатели, тем большие шансов на понижение ставки». Свою негативную роль сыграло и парадоксальное повышение индекса доллара, которое состоялось после недавнего решения ФРС.

К слову, нефтяной рынок практически проигнорировал сообщение о том, что КНДР в среду утром провела испытания двух баллистических ракет. Несколько лет назад подобные новости вызывали взлет нефтяных котировок и сильный гэп вверх на открытии российского рынка акций.

Сегодня утром индексы МосБиржи и РТС должны отыграть резкое вечернее ухудшение состояния внешнего фона. В связи с указанным фактором они рискуют обновить свои недельные и двухмесячные минимумы. В таком случае среднесрочная техническая картина в них может ухудшиться с нейтральной до негативной.

Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU9) пришли в состояние бэквордации величиной в 25.5 п. или около 1.9% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка заметно ухудшили оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне умеренного спада индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с понижением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Опережающим падением среди голубых фишек выделились бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, —1.71%), Сбербанк-ап (SBERP RM, —1.58%). Эти акции продемонстрировали характерную для них слабость в моменты резкого ослабления курса рубля. Добавим, что после недавней публикации полугодовой финансовой отчетности эмитента по МСФО они пока не имеют среднесрочных стимулов для существенного прироста.

Акции ММК (MAGN RM, —1.35%) обновили полугодовой минимум на фоне публикации неоднозначной консолидированной финансовой отчетности эмитента по МСФО. Металлургическая компания по итогам 2 квартала увеличила выручку на 8.9%, а чистую прибыль на 20.9% в долларах США в сравнении с 1 кварталом. В то же время, по итогам 1 полугодия ее выручка сократилась на 7.8%, а прибыль упала на 25.9% в сравнении с аналогичным показателем прошлого года. Негативное влияние на полугодовые показатели оказали ремонты оборудования, а также снижение отпускных цен на 5.1%. Еще одной значимой корпоративной новостью стало известие о том, что совет директоров ММК рекомендовал выплату квартальных дивидендов в размере 0.69 руб. на акцию, что составляет порядка 1.6% от их текущей биржевой цены.

Заметно сильнее упавшего рынка вчера закрылись отдельные представители нефтегазового сектора: Татнефть-ао (TATN RM, +1.59%), Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, +1.73%), Газпром нефть (SIBN RM, +2.20%). Привилегированные акции «Сургутнефтегаза» традиционно пользовались повышенным спросом на фоне масштабного ослабления курса рубля. Бумаги «Газпромнефти» ускорили свой среднесрочный рост на фоне известия о том, что президент РФ одобрил предоставление налоговых льгот для эмитента на Приобском месторождении. Что же касается обыкновенных акций «Татнефти», то они выросли в цене на фоне предстоящего заседания совета директоров нефтяной компании, по итогам которого может быть назначено внеочередное общее собрание акционеров. Повод для этого пока неизвестен.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США неравномерно понижаются в пределах 0.3%. Контракты на нефть сорта Brent после сильной вечерней просадки подорожали на 2.2%. Фьючерсы на золото выросли в цене на 0.9%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 1.8%. Японский Nikkei225 просел на 2.5%.

Утренний рост стоимости фьючерсов на нефть компенсирует лишь малую часть их сильной вечерней просадки. Поэтому состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно уверенно охарактеризовать как негативное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с достаточно сильным понижением.