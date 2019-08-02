Российский рынок акций и рубль снизятся на фоне обострения торговых противоречий между США и Китаем. Бегство инвесторов из рисковых активов окажет давление на отечественные индексы.

ИНДЕКСЫ

Президент США Дональд Трамп неожиданно объявил о введении в отношении китайских товаров на сумму в 300 миллиардов долларов пошлины в размере 10%, что вновь вернуло на рынок опасения негативного влияния торговых противоречий на темпы роста мировой экономики, отмечает Михаил Поддубский из Промсвязьбанка.

Резкое ухудшение настроений на глобальных рынках и масштабное снижение накануне нефтяных котировок заставляют ожидать ухода индекса Мосбиржи в диапазон 2650-2700 пунктов, считает он.

"В текущих условиях влияние внешних факторов для российского рынка выглядит определяющим", — добавляет аналитик.

"Возвращение к "торговой войне" стало неожиданностью для рынка и спровоцировало процесс "бегства от риска", что выражается в снижении доходности по казначейским облигациям США, росте цен на золото и коррекции вниз на рынках акций, — комментирует Антон Старцев из компании "Олма".

ВАЛЮТА

На валютном рынке в начале торгов вероятно продолжение наметившегося укрепления доллара США – валюты развивающихся рынков оказались под давлением после неожиданного возобновления "торговых войн", отмечает Старцев.

Сегодня будет наблюдаться пессимизм на рынках, также считает Константин Кочергин из банка "Восточный".

На этом фоне аналитик ожидает ослабления курса рубля к доллару. Он ожидает, что пара доллар-рубль в понедельник проторгуется в диапазоне 64,1- 65,1 рубля.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Биржи США в четверг закрылись падением основных фондовых индексов на фоне обострения торгового конфликта между США и Китаем.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра снижаются на 0,11-0,26%.

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются на 0,46-2,18%: гонконгский Hang Seng Index – на 2,18%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai — на 1,47%, японский Nikkei 225 снизился на 2,11%, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,46%.

Стоимость нефти растет на 2,28% — до 61,88 доллара за баррель по марке Brent.

Курс евро к доллару поднимается на 0,06% — 1,1089 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций снизился в четверг вслед за падением нефти и снижением рубля.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,37% — до 2729,42 пункта, индекс РТС — на 1%, до 1346,4 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов четверга вырос на 73 копейки – до 64,36 рубля, евро — на 84 копейки, до 71,34 рубля, следует из данных Московской биржи.