Внешний фон на открытии торгов пятницы складывается умеренно негативный. Цены на нефть растут после обвального падения накануне, а сигналы с мировых фондовых площадок пессимистичны.

Торги на фондовых биржах США в четверг, после повышения в течение дня, завершились снижением трех основных индексов на 0,8-1% после неожиданных новостей о планах Трампа ввести 10-процентные пошлины на импорт китайских товаров в объеме 300 млрд долларов с 1 сентября. Американский президент объявил об этом в твиттере, чем вызвал продажи рискованных активов. Индекс S&P500 при этом вновь опустился ниже поддержки 3000 пунктов, обновив минимум среды.

Фьючерс на индекс S&P500 утром теряет около 0,1%.

Торги в Европе завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 примерно на 0,7%, что произошло еще до объявления о планах Трампа.

На торгах в Азии утром наблюдается преимущественно негативная динамика. Японский Nikkei 225 упал на 2,1%. На биржах Китая индексы теряют порядка 1,5-2%. Мировые площадки охватила волна уклонения от риска. Трамп объяснил свое решение (которое не поддержали многие из его администрации, в том числе торговый представитель США) неспособностью Китая осуществить обещанные крупные закупки американских сельскохозяйственных товаров. На рынке, однако, не исключают, что американский президент до сентября смягчит свою позицию.

Нефтяные фьючерсы утром прибавляют порядка 2% после обвала более чем на 7% накануне. Цены на нефть Brent в итоге опустились в район 61 долл, а WTI – чуть ниже 55 долл и в пятницу показывают коррекционное восстановление. Ближайшими поддержками для котировок выступают уровни 59,63 долл и 53,50 долл. Краткосрочный восходящий тренд, предпосылки которого складывались ранее на неделе, на данный момент потерял актуальность, а повышение можно наблюдать в рамках коррекции.

Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги четверга снижением, отступив от района 2750 и 1365 пунктов соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). До закрепления выше указанных значений рынок остается под краткосрочным давлением и может продолжить снижение к июльским минимумам (2665 и 1326 пунктов).

Рубль при этом ослаб против доллара и евро чуть более чем на 1% на фоне продаж рискованных активов. Пара доллар/рубль поднялась в район 64,40 руб (максимумы с середины июня). Пара евро/рубль стремилась к 71,50 руб, достигнув пиков с первой половины июля. Указанные отметки могут приостановить краткосрочное ослабление рубля.

Утром российские фондовые индексы окажутся под давлением торговых новостей и мирового уклонения инвесторов от риска, в связи с чем можно ожидать их снижения. Рубль накануне уже частично отыграл негативные новости и может приостановить ослабление в том числе благодаря восстановлению нефтяных цен. Общий настрой на рынках, однако, остается тревожным. В течение дня основное внимание инвесторов будет направлено на данные по американскому рынку труда за июль.