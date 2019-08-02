По итогам торгов 1 августа индекс МосБиржи снизился на 0,37% до 2729,42 п., а РТС — на 1,0% до 1346,40 п. ФРС приняла взвешенное, но половинчатое решение для рынков. Заявление о разовости снижения ставки привели к резкому падению надежд на длительный цикл смягчения. Для разогретых рынков это означает то, что заложенные надежды пока не оправдываются. Отечественный рынок отреагировал достаточно вяло, так как на фоне прочих его доходность существенно отличается в лучшую сторону. Тем не менее надежды отечественных инвесторов также стали более приземлёнными. Сбербанк продолжает дешеветь второй день подряд, поскольку его отчётность указывает на замедление роста прибыли. «ММК» (-1,35%) подтвердил своей отчётностью, что I полугодие оказалось неудачным для всех металлургов. «Аэрофлот» (+0,71%) отчитался о росте убытков по РСБУ в I полугодии, но порадовал ростом выручки на 15,4%. Наиболее существенное влияние на результаты компании оказал рост топливных расходов на 15,4%. В лидерах дня были бумаги X5 Retail Group (+3,09%), Yandex (+2,43%), «Газпром нефть» (+2,2%) и привилегированные «Сургутнефтегаз» (+1,73%), которые явно реагировали на ослабление рубля. Самыми слабыми оказались акции Сбербанка (-1,71%), привилегированные акции Сбербанка (-1,58%), «Распадская» (-1,51%) и «ММК» (-1,35%). Активность немного снизилась по сравнению с предыдущим днём и по итогам торгов объём сделок на основной секции Московской биржи достиг 40,678 млрд рублей. Стоит также отметить, что отечественный PMI в производственной сфере поднялся в июле до 49,3 п. по сравнению с 48,6 п. в июне.

Рубль слабел на фоне укрепления доллара после решения ФРС. Американский регулятор пока не склонен считать это решение началом длительного цикла смягчения. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала к вечеру до 1,89%, хотя ещё утром превышала 2,04%. К вечеру давление на рубль усилилось из-за падения нефти к $61 за баррель Brent, хотя ещё накануне её стоимость превышала $65. В целом текущее ослабление нельзя назвать каким-то резким или неожиданным. Рынкам потребуется какое-то время, чтобы приспособиться к новой ситуации со ставкой ФРС. Естественно, что для нефти и рубля на первый план выходит торговая война США и КНР. Естественно, что вновь главным глашатаем этой войны остаётся Д. Трамп. В своём очередном твите он заявил о планах принять 10% пошлины на остающиеся $300 млрд китайского экспорта в США. Рынки отреагировали падением американских индексов и сырьевых контрактов, к которым присоединился и рубль.

Не успели американские инвесторы успокоиться после двойственного решения ФРС, как Д. Трамп сделал своё заявление по поводу принятия 10% пошлин на весь оставшийся экспорт КНР в США. К слову говоря, данные слова хоронят весьма немногочисленные итоги встречи с главой Китая Си Цзиньпинем. В рамках саммита G20 главы США и КНР договорились избегать новой конфронтации в торговой войне, сосредоточившись на переговорах. На рынке немедленно вспомнили, что в ответ на действия США китайский рынок может оказаться закрытым для таких компаний, как производители горнодобывающей и строительной техники Caterpillar (-3,71%), глобального курьера по доставке FedEx (-4,23%) и Apple (-2,16%). Самое интересное в том, что многие американские производители пострадают из-за того, что их производства находятся в Китае. С другой стороны, Д. Трамп никогда не скрывал намерения заставить корпорации вернуть свои заводы в США. Впрочем, Qualcomm Inc. (-2,68%) прогнозирует снижение финансовых показателей из-за запрета поставок для Huawei. Меж тем индекс ISM США в производственной сфере снизился уже до 51,2 п., что является минимальным значением с августа 2016 года. Расходы на строительство сократились за июнь на 1,3%. По итогам дня DJIA упал на 1,05% до 26583,42 п., а S&P 500 на 0,9% до 2953,56 п.

Азиатские рынки торговались в минусе. Кроме угроз Д. Трампа, негативное влияние оказывают действия Японии, которая исключила Ю. Корею из списка торговых партнёров с наиболее благоприятными условиями. США и Китай могут возобновить переговоры лишь в начале сентября в Вашингтоне, что оставляет рынки в ситуации неопределённости на длительный период. Самое поразительное в том, что от тарифных войн страдают сами инициаторы. В Токио распродавали компании, которые поставляют высокотехнологичные материалы для южнокорейских компаний. В КНР и на Тайване распродавали бумаги поставщиков Apple. К 8:40 мск Nikkei 225 — 21031,17 п. (-2,37%), Hang Seng — 26972,83 п. (-2,15%), Shanghai Composite — 2859,16 п. (-1,71%).

Сырьевой рынок весьма нервно реагирует на события последних дней. Золото оказалось под давлением на фоне решения и заявлений ФРС, но очередные события торговой войны развернули ситуацию на 180 градусов. Продолжение тарифных войн можно рассматривать в качестве повода для дальнейшего замедления роста как в Азии и Европе, так и в США, что в итоге приведёт к необходимости дальнейшего смягчения денежной политики ФРС. В Morgan Stanley полагают, что американский регулятор снизит ставку ещё раз и наиболее вероятное время для этого наступит в октябре. Нефть накануне также отыграла очередной обвал, но активно восстанавливала свои позиции в пятницу. К 9:00 мск Brent — $61,82 (+2,180%), WTI $54,92 (+1,80%), золото — $1445,9 (+0,94%), медь — $5778,34 (-1,67%), никель — $14290 (-2,09%).

Индекс доллара подрастал на 0,03% до 98,40 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США находилась на уровне 1,893%. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,108 (-0,01%), GBP-USD — $1,211 (-0,05%), USD-JPY – 107,12 (-0,2%).

Ситуация на внешних рынках перед стартом торгов в России негативная. Очередные столкновения в рамках торговой войны продолжают разрушать глобальную торговлю. Впрочем, пока США и Китай продолжают конфликтовать, российские компании могут заменить американских поставщиков в Китае, а также китайских поставщиков в США. Поэтому реакция отечественного рынка на падение внешних индексов будет не столь сильной. После провала накануне, нефть также демонстрирует способность к восстановлению котировок. Таким образом, ждём негативного старта в начале дня, но без панических распродаж. Из корпоративных событий дня можно выделить отчётность «Ростелеком» по МСФО и статистика торгов на Московской бирже за июль.