Неожиданное продолжение вчера получил недавно прошедший раунд переговоров между США и Китаем в Шанхае. Президент США Д.Трамп повысил градус накала, подписав постановление о вводе импортных тарифов в размере 10% на корзину потребительских товаров из Китая стоимостью $300 млрд. Китай пока не комментировал это событие, однако согласно комментариям американской стороны мера обусловлена неспешностью оппонентов: китайская сторона потребовала включить в договор одномоментное снятия уже существующих тарифов до полноценной реализации заявленных реформ. В подобной позиции можно увидеть попытку затянуть переговоры до 2020 года, когда команда Белого Дома может обновиться, и это не приемлемо для текущей администрации.

Реакция рынков не заставила себя долго ждать. Доходность безрисковых бумаг UST’10 провалилась ниже 1.90%. Китайский юань потерял 0.6% с начала сегодняшней торговой сессии и сместился к отметке 6.94 против доллара, что может усилить коррекцию валют развивающих рынков. При этом, доллар несколько потерял в стоимости (DXY —0.6%), подтолкнув японскую йену к очередной волне укрепления и репатриации капитала (USD/JPY 106.9, —2.1%).

Помимо санкций против Китая, СМИ сегодня сообщили о подписании Д.Трампом второго пакета санкций по «делу Скрипалей». Детали пока не раскрываются. Однако, «второй пакет» на стадии инициации включал в себя достаточно широкий набор мер, из которых может быть выбрано не менее трех. Среди них:

• ограничение международной помощи

• ограничение кредитования Правительства американскими банками

• запрет на отдельные экспортные операции

• ограничение импортных операций

• ухудшение статуса дипломатических отношений

• ограничение авиасообщений между Россий и США

До раскрытия деталей сложно судить о потенциальном эффекте на локальные активы. В частности, некоторые из предложенных ограничений не окажут никакого влияния ни на экономику России, ни на финансовые потоки. Однако, два из них – ограничение кредитования и авиасообщения – могут стать поводом для острой ответной реакции российской стороны, что будет негативно для инвесторов. На этом фоне, мы не исключаем эмоциональную продажу рубля на валютном рынке: под действием санкционного и китайского факторов пара USD/RUB открылась сегодня выше 64.5, и этот уровень не выглядит устойчивым ни для одного из санкционных сценариев.