Экспорт газа Газпрома в дальнее зарубежье в июне 2019 года, по уточненным данным, составил 15,9 млрд кубометров (прежняя оценка — 15 млрд кубометров), следует из данных Газпрома. Таким образом, в июне экспорт вырос, а не снизился к уровню июня 2018 года (15,32 млрд кубометров). В июле 2019 года экспорт составил 15,3 млрд кубометров после 15,9 млрд кубов в июле 2018 года.

Уточненные данные Газпрома по экспорту за июнь свидетельствуют о росте экспорта, но в июле динамика вновь отрицательная (снижение на 3,8%). Тем не менее, это меньше, чем падение в целом с начала года. Мы видим предпосылки сохранения слабой динамики экспорта до конца года, т.к. запасы газы в европейских хранилищах находятся на высоком уровне.

Изменить ситуацию могут только форс-мажорные факторы, в частности, погодный.