Аэрофлот — российские авиалинии во II квартале 2019 года нарастило чистую прибыль по РСБУ на 74% относительно того же периода прошлого года, до 2,7 млрд руб., сообщила компания. I полугодии 2019 года компания закончила с чистым убытком в размере 14,1 млрд руб., что почти в два раза больше убытка за первые шесть месяцев 2018 года. Выручка во II квартале выросла на 11%, до 138,8 млрд руб., за шесть месяцев — на 15,4%, до 252,9 млрд руб.

Отчетность РСБУ отражает деятельность самого Аэрофлота, а не группы в целом. Во 2-ом квартале компания показала хороший рост чистой прибыли. Одна из причин такой динамики — это синхронный рост выручки и себестоимости (на 11%). Однако, увеличение показателя это не следствие подъема цен, а связано с наращивание пассажиропотока.