В четверг однодневные ставки немного снизились, хотя по-прежнему остаются довольно высокими. Во вторник–среду в систему вернулось 325 млрд руб. бюджетных средств, что помогло банкам сократить задолженность перед Казначейством еще на 50 млрд руб., до 200 млрд руб. Мы полагаем, что вчера бюджетные средства продолжили поступать на рынок, вследствие чего к вечеру ставка однодневного валютного свопа опустилась до уровня ключевой ставки, а ее средневзвешенное значение скорректировалось до 7,44% (-4 бп). Ставка по однодневным кредитам на межбанке снизилась вчера до 7,28% (-6 бп), так что RUONIA, вероятно, закрылась в районе ключевой ставки.

Очередной период усреднения приближается к концу, так что в ближайшее время спрос на ликвидность должен начать снижаться. По состоянию на сегодняшнее утро остатки средств на корсчетах банков составляли 2,45 трлн руб., что, на наш взгляд, уже немного больше, чем банкам требуется для целей усреднения. По нашим оценкам, для соблюдения норматива усреднения банкам достаточно поддерживать остатки средств на корсчетах на уровне 2,35 трлн руб., хотя, стоит отметить, многое зависит от распределения ликвидности в системе. Мы полагаем, что сегодня банки, скорее всего, продолжат сокращать объем привлечения через однодневное репо с Казначейством – тем более что сегодня, в результате расчетов по состоявшемуся вчера аукциону 3-месячного репо, в систему должно поступить 70 млрд руб. Не исключено, что уже сегодня ставки овернайт отреагируют на улучшение ситуации с ликвидностью небольшим снижением, однако более выраженное снижение, вероятно, произойдет уже в понедельник–вторник.

В других сегментах рынка ставки закрылись небольшим ростом, и сегодня, по-видимому, продолжат расти в связи с ухудшением аппетита к риску и ужесточением геополитического фона. Ближний конец кривой кросс-валютных свопов сместился вверх на 2–4 бп, тогда как ставки процентных свопов выросли на 2–3 бп. 3-месячная ставка MosPrime, снизившаяся накануне, вернулась к отметке 7,64% (+1 бп), на фоне чего ставки FRA выросли на 5–6 бп.