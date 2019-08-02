В четверг на российском рынке, как и на всех мировых, центральной темой, были итоги двухдневного заседания ФРС, которые несколько разочаровали инвесторов. Торги начались с падения рубля и снижения котировок ОФЗ. Против российского рынка дополнительным фактором выступили и цены на нефть, которые к вечеру ускорили падение после выхода макростатистики, потеряв более 1%. Рубль за основную торговую сессию уступил 0,3% доллару. В аутсайдерах валют ЕМ вчера оказался южноафриканский ранд, потерявший более 1%. Котировки среднесрочных ОФЗ снизились примерно на 0,1–0,2 п.п., длинных – на 0,3–0,4 п.п. Однако важно отметить, что говорить об активных продажах рублевых госбумаг пока нельзя, поскольку вчера торговый оборот составил порядка 15 млрд руб. Больше всего сделок было в семилетних ОФЗ 26226 и восьмилетних ОФЗ 26207, которые подешевели примерно на 0,2 п.п. В целом же, кривая ОФЗ поднялась на 2–5 б.п. до 7,53% годовых на самом дальнем конце. Впрочем, сопоставимые с ОФЗ потери понесли локальные госбумаги большинства развивающихся стран после обнародования итогов заседания Федрезерва.

Новости по санкциям добавят на рынок волатильности. Сегодня рублевому рынку долга явно предстоит еще один напряженный день. Помимо общей нервозности, связанной с торговыми войнами, негативным фактором для нас станут новые санкции в отношении РФ. В частности, стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго этапа санкций по делу Скрипалей, однако детали документа неизвестны. Первый пакет ограничительных мер вступил в силу в конце августа прошлого года, второй же должен был быть введен в течение трех месяцев после этого, в случае если Россия не выполнит ряд требований по химическому оружию. Для второго пакеты должны быть выбраны три из шести мер: 1) запрет экспорта любых товаров и технологий, кроме еды и сельхозпродукции; 2) запрет импорта российских товаров в США; 3) запрет на полеты в США авиаперевозчиков, прямо или косвенно подконтрольных российскому государству; 4) запрет на банковское кредитование правительства РФ за исключением кредитов на покупку еды и сельхозпродукции; 5) противодействие финансированию РФ со стороны международных институтов; 6) понижение уровня дипломатических отношений. Тот факт, что второй этап был введен гораздо позднее изначально запланированного срока дает надежду на сдержанный характер принятых решений, однако волатильность на российском рынке сегодня все равно должна вырасти.