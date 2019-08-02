Хороших дивидендов от "Аэрофлота" ждать не приходится
Вчера вечером крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» опубликовала неконсолидированные финансовые результаты по РСБУ по итогам II квартала и 6 месяцев 2019 года. За полугодие выручка авиаперевозчика увеличилась на 15,4% г/г до 253 млрд руб. благодаря положительной динамике операционных показателей. Так, за 6 месяцев текущего года пассажиропоток «Аэрофлота» вырос на 9,7% в годовом выражении и составил 17,8 млн пассажиров.
В соответствии с заявленной стратегией «Аэрофлот» жестко контролирует расходы. Компании удалось не допустить чрезмерного роста административных и управленческих затрат. Тем не менее особенности бизнеса делают компанию крайне чувствительной к изменению конъюнктуры на мировых валютных и сырьевых рынках. В I полугодии рубль ослаб к евро и доллару на 2,8% и 10,1% соответственно по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. С начала года стоимость нефти Brent возросла на 21,1%. Данные факторы привели к росту расходов на авиационное топливо и техническое обслуживание самолетов. Как следствие, себестоимость продаж увеличилась на 17,9% г/г до 269 млрд руб.
За полугодие убыток «Аэрофлота» от основной деятельности составил 39 млрд руб., но благодаря прочим доходам в размере 31 млрд руб. компания отчиталась о чистом убытке 14,1 млрд руб. С другой стороны, это почти в 2 раза больше, чем убыток в I полугодии 2018 года.
Вероятно, в этом году, как и в прошлом, ждать хороших дивидендов от «Аэрофлота» не приходится. В свои лучшие годы компания платила 17 руб. и 12 руб. дивидендов на акцию, а по итогам 2018 года – лишь 2,7 руб., это 2,6% годовых дивидендной доходности. Существенное увеличение цен на нефть, и как следствие, на авиационное топливо катастрофически влияет на прибыльность компании, и это влияние останется существенным как минимум до конца 2019 года.
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