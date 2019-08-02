Уходящая неделя стала крайне насыщенной на события. Не успел ФРС США впервые за 10 лет снизить ставку, как прилетела новость от Трампа о введении c 1 сентября пошлин в размере 10% на товары из Китая общей стоимостью около $300 млрд. Последнее снова обостряет торговые разногласия между крупнейшими экономиками. Финансовый рынок чувствительно реагирует на риски разворачивания торговых войн, ведь их реализация способна существенно замедлить развитие мировой торговли. Данная новость застала инвесторов врасплох, предыдущая риторика была более обнадеживающей. Волна распродаж прошлась по ведущим площадкам. Сегодня часть эмоций улеглась, после падения нефти на 7%, Brent прибавляет около 2%. Вероятно, решение Трампа направлено не только на усиление давления в отношении Китая, но и используется как инструмент влияния на ФРС в отношении будущего понижения ставки.

Российский рынок акций сегодня с открытия отыгрывает, в первую очередь, тему обострения торгового противостояния и, как следствия, снижения зарубежных площадок. Дополнительным фактором давления стало сообщение о подписании трампом указа о втором пакете санкций против РФ по делу Скрипалей. Падение сдержанное, порядка 1,3% по индексу Мосбиржи. Под удар попали акции Сбербанка, теряющие в моменте более 2,5%. Рубль также не устоял. Снижение национальной валюты находится в одном векторе с другими развивающимися рынками на фоне ухудшения торговой повестки, дополнительным давлением для нас стал провал стоимости нефти. Ослабление рубля частично поддержит акции экспортеров.

Сегодня в 15:30 по МСК в США выходит важный блок отчетности по безработице. В 20:45 по МСК запланировано выступление президента Трампа на тему торгового сотрудничества со странами ЕС. В свете развития торговый трений рынок будет внимательно следить за его итогами. На данный момент европейские площадки показывают более глубокое падение в сравнении с отечественным рынком: DAX30 и FTSEE100 снижаются сейчас на 2,5% и 2% соответственно. Индекс на S&P500 теряет около 0,5%. Сегодня в течение дня давление на локальный рынок акций сохранится.