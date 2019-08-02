Теханализ: Мосбиржа - определяемся с направлением
На предыдущей сессии (1 августа) цена отскочила вниз от сопротивления 93,8 руб. На дневном графике видно как краткосрочный down-тренд (от 97 руб.) противостоит среднесрочному up-тренду (от 83,5 руб.). В связи с этим техническая картина неопределенная.
Линии EMA (экспоненциальные скользящие средние) с периодами 10 и 15 переплетаются, давая ложные сигналы. Трендовый индикатор ADX также демонстрирует отсутствие явных настроений. Кривые MACD определяются возле нуля (признак нейтрального сентимента), но пока быстрая находится под сигнальной, шансы продолжить снижение от 93,8 руб. оцениваются выше.
RSI указывает на равенство сил покупателей и продавцов бумаг, но быстрый осциллятор стохастик подал сигнал на продажу (пересечение 80% сверху).
Краткосрочная перспектива нейтральная. Негативный сценарий предполагает пробой вниз 91 руб. с последующим снижением в сторону 89-89,5 руб. Позитивный сценарий стоит рассматривать в случае уверенного пробоя наверх 95 руб. В этом случае увидим возобновление среднесрочного up-тренда.
Долгосрочная картина осторожно позитивная. Пробой наверх 95 руб. оказался неудачным, но котировки пока удерживаются выше 30-периодной EMA.
RSI находится в комфортной зоне «быков», а стохастический осциллятор разгрузился от перекупленности, не мешая потенциальному ретесту (повторное тестирование) 95 руб.
Сработал сигнал на покупку согласно формации «перевернутые голова и плечи», но цена вернулись ниже линии шеи. Нужно учитывать статистическую вероятность того, что модель может раскрыться неудачно.
Уровни поддержки: 91 / 89,2 / 88,5 / 87,35 / 83,4
Уровни сопротивления: 93,8 / 95 / 97,2 / 99,5
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