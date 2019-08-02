ЦДУ-ТЭК дало статистику по добыче нефти в России за июль, которая традиционно интересна на предмет соответствия планам ОПЕК+. Напомним, что страны ОПЕК+ на саммите в июле этого года продлили соглашение о сокращении добычи нефти (относительно уровней октября 2018 г.) до марта 2020 г. России в рамках этого соглашения необходимо сократить 228 тыс. барр./день. Данный таргет был выполнен и даже перевыполнен в мае – во многом за счет остановки прокачки через нефтепровод Дружба.

В июле Россия продолжила сокращать добычу, на 15% перевыполняя таргет. Основное сокращение произошло за счет Роснефти и малых НК. Сургутнефтегаз и Газпром нефть наоборот – нарастили добычу нефти.

Если проанализировать соответствие планам соглашения, то всего 9 стран из 21 (ОПЕК и ОПЕК+) перевыполняют таргет. Остальные – либо сокращают меньше, либо вовсе – наращивают добычу. Из стран ОПЕК сильнее всего сокращает добычу Саудовская Аравия, а наращивают вопреки всему – Нигерия и Ирак.

Среди стран ОПЕК+ по сокращению лидирует Россия, неплохо перевыполняет план Мексика. Казахстан игнорирует таргет (ему необходимо сократить 40 тыс. барр./день), Южный Судан наращивает добычу.

С учетом того, что Америка наращивает добычу нефти двузначными темпами (в два раза быстрее, чем страны ОПЕК ее снижают), а соглашение выполняется далеко не всеми странами, очевидно, что на ближайшем заседании ОПЕК+ (в декабре) квоты по сокращению могут быть увеличены – до 1,7 млн барр./день с текущих 1,2 млн барр./день, а само соглашение может быть продлено до конца 2020 г.