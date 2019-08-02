Ростелеком представил финансовый отчет за 2 квартал 2019 года по МСФО: в целом показатели вышли нейтральными.

Выручка компании выросла на 4% г/г до 80,2% млрд руб. – низкие темпы роста характерны для телекоммуникационной отрасли. В то же время Ростелеком зафиксировал рост чистой прибыли на 40% г/г до 4,3% млрд руб. благодаря контролю над издержками. Безусловным достижением за квартал является положительный свободный денежный поток (FCF) в размере 11,4 млрд руб. (после отрицательных 832 млн руб. за аналогичный квартал годом ранее). Тем не менее за 1 полугодие 2019 года убыток по FCF составил 3,2 млрд руб., снизившись в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Величина FCF крайне важна для акционеров Ростелекома, поскольку 75% FCF направляется на дивиденды. Несмотря на то, что FCF отрицательный, инвесторы все же могут рассчитывать на минимальный дивиденд в размере 5 руб. на акцию, закрепленный в дивидендной политике. Таким образом, инвестор может рассчитывать на 6% дивидендной доходности в акциях Ростелекома даже при негативных финансовых результатах.

В структуре абонентов Ростелекома происходят постепенные изменения. Число абонентов фиксированной связи падает с 2009 года примерно на 2 млн человек в год, или на 10% г/г. В то же время растет число абонентов ШПД (широкополосный доступ в Интернет), Pay-TV и MVNO (виртуальный оператор сотовой связи) и уже составляет почти 70% абонентской базы Ростелекома, которая оценивается в 41,1 млн человек. Вместе с трансформацией абонентской базы происходит изменение структуры выручки. Во 2 квартале 2019 года доля телефонии и оптовых услуг снизилась с 23% и 18% до 19% и 17% соответственно по сравнению со 2 кварталом 2018 года. В то же время доля ШПД выросла до 26%, ТВ – до 12%.

Отдельно следует отметить результаты оператора Теле-2, доля Ростелекома в котором составляет 45% и увеличится до 100% после поглощения. Выручка Теле-2 во 2 квартале 2019 года приблизилась к 40 млрд руб. Это единственный из 4 крупнейших операторов в России, выручка которого растет двузначными темпами. При этом Теле-2 планирует увеличить чистую прибыль в 2 раза в 2019 году. Это стратегически важнейший актив для Ростелекома.

Таким образом, Ростелеком проходит стадию трансформации, благодаря которой бизнес компании будет генерировать больший денежный поток в последующие годы. В то же время консервативный инвестор может рассчитывать на стабильный дивиденд в размере 5 руб. на акцию и дивидендную доходность порядка 6%.