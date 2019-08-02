Еще в понедельник мировой финансовый рынок жил надеждой на то, что ФРС США вступит в цикл смягчения монетарной политики, а переговоры в Шанхае между США и Китаем снимут с повестки дня торговую войну между двумя странами. Даже когда американская делегация раньше срока улетела из Китая, оставалась надежда на то, что переговоры продлятся в сентябре, и проблемные вопросы будут решены. Как заявили обе стороны, переговоры прошли в теплой дружественной обстановке, США обещали не вводить новые тарифы, а Китай обещал увеличить закупку американской сельхозпродукции.

Во вторник секретарь Казначейства С.Мнучин и торговый представитель Р.Лайтхайзер вернулись в Вашингтон. Что они рассказали президенту Трампу – было непонятно. Трамп сосредоточился на критике ФРС и требовал от центробанка резкого снижения ставки. В среду ставка была снижена на 25 б.п., однако руководство ФРС всем своим видом давало понять, что делают они это под давлением, и вообще такой необходимости сейчас нет. Глава ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции употребил неожиданную формулировку «корректировка в середине цикла». Все это вызвало нервную реакцию на рынках. Падение индексов акций в США превысило один процент – это был первый удар по мировому финансовому рынку.

В четверг инвесторы решили, что ФРС все равно придется дальше смягчать монетарную политику, и торговая сессия в США началась позитивно, рынок отыграл все падение среды. Однако к концу торгов Трамп заявил, что с 1 сентября введет 10 проц. тариф на китайские товары на сумму 300 млрд. долларов, что может потом поднять этот тариф до 25 проц., и что динамика Доу Джонса его не интересует.

Понятно, что инвесторы были шокированы: индексы из плюс 1 проц. ушли в минус 1 проц. Теперь алгоритм действий американского президента понятен: он давит на Китай, повышает пошлины и таким образом заставляет ФРС дальше снижать ставку рефинансирования. Теперь ФРС может сослаться на торговую войну и ухудшение финансовых условий.

Очевидно, что финансовый мир вступает в новую полосу турбулентности. В этих условиях работают только защитные стратегии, прежде всего инвестиции в золото и компании, производящие драгоценные металлы.