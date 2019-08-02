Курс рубля на завершающейся рабочей неделе продемонстрировал резкое снижение против доллара и евро. Усиление, как водится, с началом августа девальвационных настроений позволило доллару и евро обновить локальные максимумы около 65,43 рубля (с 3 июня) и 72,63 рубля (с 14 июня) соответственно.

Факторами усилившегося давления на российскую валюту стали геополитические риски. Своеобразные приемы американского президента Дональда Трампа в ходе торговых переговоров с Китаем опять поставили под сомнение их позитивный исход. Чисто внутренним фактором давления на российские активы стало введение администрацией президента США санкций против РФ по делу Скрипалей.

В результате доллар вечером в пятницу за неделю повышался на 1,8 рубля 65,2 рубля, евро — на 1,9 рубля до 72,4 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом поднялась к 4,05 тысячам против 4 тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ СПОТКНУЛСЯ О ГЕОПОЛИТИКУ

Курс рубля начал неделю снижением против доллара и евро. Завершение налогового периода июля и соответствующее ослабление спроса на рублевую ликвидность поддержало снижение российской валюты. Коррекционное сползание индекса гособлигаций РФ также стало негативным фактором для курсовой динамики рубля.

Санкционная риторика уже в начале недели насторожила самых осмотрительных игроков. Члены палаты представителей США демократ Элиот Энгел и республиканец Майкл Маккол направили Трампу письмо, в котором призвали незамедлительно ввести второй пакет санкций против России в связи с делом об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Однако еще оставался ряд других важных событий для рынка. Так, ФРС США по итогам заседания 30-31 июля ожидаемо понизила базовую процентную ставку до 2-2,25% с 2,25-2,5% годовых, это снижение стало первым за последние 10 лет. При этом глава ФРС Джером Пауэлл сказал, что это снижение ставки было "корректировкой политики в середине цикла", и он не рассматривает его как начало длительного цикла снижения ставки. Это несколько сбавило аппетит к рисковым активам и рублю в частности. Евро на форексе на этом фоне обновил минимум с мая 2017 года в районе 1,1027 доллара. Цены на нефть также пошли вниз, поддерживая негативный фон для рубля.

При этом Дональд Трамп высказался негативно о решении Федрезерва, заявив о необходимости более решительных действий, которые бы дали США преимущества против европейских стран и Китая. Однако американский президент на этом не остановился и продолжил кроить конъюнктуру мировых рынков своими смелыми высказываниями.

ПРОГНОЗЫ

Так, не дожидаясь продолжения в сентябре американо-китайских торговых переговоров, он заявил, что Соединенные Штаты с 1 сентября вводят пошлину в 10% на товары из КНР стоимостью в 300 миллиардов долларов, но при этом выразил позитивный настрой по поводу достижения торговой сделки с Китаем. Китайская сторона в ответ заявила, что примет необходимые ответные меры, если США введут новые пошлины на китайские товары. Видимо, инициатива США — это некий силовой прием переговоров, что, впрочем, все равно не нравится рынкам.

Стоит сказать, что только рынок нефти отреагировал на него более чем 7-процентным падением — в район 60 долларов за баррель сорта Brent. Посыпались и активы развивающихся рынков. Российская валюта провела завершение недели в резко негативном ключе, ощутимо падая и к доллару, и к евро.

Кроме того, Трамп послушал обратившихся к нему в начале недели конгрессменов и подписал указ о введении второго пакета санкций против России в связи с делом об отравлении Скрипалей. Это стало дополнительным фактором давления на курс рубля.

В итоге рубль за пару дней растерял весь 2-месячный рост, и это – негативный сигнал для его курса. Август только начался, риски прилета "черных лебедей" еще остаются, и они будут давить на российскую валюту.