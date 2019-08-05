Американские биржевые площадки в пятницу продолжили снижение на фоне опасений дальнейшей эскалации торгового конфликта между Вашигтоном и Пекином. Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,73%, закрывшись на отметке 2932,05 пункта, промышленный индекс Dow Jones потерял 0,37%, высокотехнологичный NASDAQ упал на 1,32%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на три базисных пункта до 1,86%, в то время как доходность 10-летних гособлигаций Германии упала на пять базисных пунктов до —0,495%, достигнув самого низкого уровня за всю историю. «Индекс страха» CBOE взлетел до самых высоких отметок за последние два месяца.

Мировые фондовые рынки продолжили распродажи в ответ на обещания Трампа ввести с 1 сентября новые пошлины в размере 10% на импортируемые товары из КНР стоимостью $300 млрд в год. На фоне угрозы дальнейшего развития торгового конфликта между Вашингтоном и Пекином глобальные игроки в спешном порядке выходят из рисковых активов, фиксируя длинные позиции на развивающихся рынках. Тотальный Risk Off по широкому классу активов, включая такой крайне спекулятивный инструмент как нефть, не обошел стороной и отечественные биржевые площадки, которые благодаря притоку иностранного капитала за последние месяцы неплохо прибавили в весе. В настоящий момент основной рубеж, отделяющий индекс МосБиржи от дальнейшего падения находится на отметке 2670 пунктов, и если негативные настроения на внешних рынках усилятся, рублевый индикатор продолжит снижение к уровню 2600 пунктов.

Российская валюта завершила пятничные торги на отметке 65,27 руб./$, снизившись на 1,43% по отношению к американскому доллару. И хотя рубль в последнее время был не так чувствителен к колебаниям нефтяных котировок, резкий обвал фьючерсного контракта Brent все-таки смог ослабить позиции нацвалюты. Однако, на мой взгляд, пока цена на «черное золото» торгуется выше уровня $60 потенциал роста пары доллар/рубль будет ограничен отметками 65,50-65,60, а когда страсти улягутся национальная валюта снова вернется под уровень 65.

На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 65 и 64,80 Сопротивления расположены на уровнях 65,40 и 65,60.