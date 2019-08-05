Инвесторы сконцентрируются на бумагах "Полюса", Polymeyal, ГМК и "Сургутнефтегаза"
Неделя завершилась снижением. Падение индекса Мосбиржи было максимальным в этом году. Выросли по итогам дня акции Polymetal (+2,38%). Лидерами снижения стали акции ММК (-4,63%). Пара USD/RUB поднялась выше отметки 65 впервые с начала июня.
Пятничная коррекция огорчила инвесторов. Падение российского рынка было самым сильным в этом году. Его связывают с новыми санкциями, которые могут объявить в США. Однако, геополитические события повлияли только на рубль, объем торгов в паре USD/RUB был максимальным с конца марта. Спекулянты решили бурно отыграть ожидания введения санкций в отношении госдолга. Реальное влияние санкций на долг, составляющий 13% от ВВП, и экономику, минимальное. Коррекция на рынках Европы была еще более сильной, чем в России – биржевые индексы Германии, Франции, Великобритании упали примерно на 3%. По сравнению с ними, российский рынок выглядит неплохо. Ожидаю, что панических распродаж не произойдет. Игроки будут концентрировать длинные позиции в защитных бумагах, таких, как Полюс, Polymeyal, ГМК, Сургутнефтегаз ап.
Ожидаю коррекцию в пределах 1%. Сильное снижение в пятницу удерживает от резких покупок. Хуже рынка, на мой взгляд, будут акции банков. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 2630-2660 пп., прогноз по паре USD/RUB: диапазон 64,50-65,50.
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