Российский рынок завершал прошлую неделю волной распродаж. Причем это касается как акций, так и облигаций. Объемы торгов при этом заметно подросли.

Негативная динамика была обусловлена двумя факторами: обострением торгового противостояния КНР и США, а также введением новых американских санкций в отношении РФ. Причем необходимо отметить, что ключевым «медвежьим» драйвером являются именно новые торговые пошлины в отношении Пекина, а не антироссийские санкции. Это полностью подтверждается динамикой индекса развивающихся стран MSCI Emerging Markets – он уверенно снижается, как и наш рынок.

Традиционно продажи на внешних факторах в первую очередь происходят в голубых фишках. Второй эшелон выглядит заметно более устойчивым, так как в этих инструментах относительная концентрация иностранного капитала заметно ниже из-за невысокой ликвидности. Впрочем, с начала 2019 г. голубые фишки показывали существенно более уверенную динамику, так что сейчас мы видим лишь снижение спреда по отношению ко второму эшелону.

Что касается санкций, то их можно назвать хоть и негативным фактором для российского фондового рынка, но все-таки влияние должно быть преимущественно нейтральным. Самым болезненным выступает мера по ограничению финансирования нового российского госдолга для американских банков. Речь идет только о не рублевых выпусках государственных структур типа Минфина России, Фонда национального благосостояния или ЦБ РФ. В официальном документе Минфина США отдельно подчеркивается, что санкции не относятся к долговым бумагам компаний, контролируемых государством. То есть для отдельных эмитентов, например Газпрома или Роснефти, новые меры не применяются.

Запрет на покупку бондов касается только новых выпусков, так что необходимости в продаже уже выпущенных ранее российских еврооблигаций у иностранных инвесторов нет. Новые меры в теории могут вызвать рост стоимости привлечения валютного долга для РФ, однако никакой критичной потребности в нем нет, так как страна обладает более чем $500 млрд золотовалютных резервов. То есть логичным ответом на происходящее будет просто отказ от новых долларовых бондов.

Также не исключаем, что Трамп может изменить свое решение по поводу введения 10%-ых тарифов для Китая в любой момент, если Пекин пойдет на уступки. Это могло бы развернуть негативную тенденцию на рынке сырьевых товаров и в целом мировых фондовых площадках.

Торговые разногласия уже привели к достаточно серьезной просадке в металлах и нефти. Котировки фьючерсов Brent сегодня торгуются около $61. Падение нефти – это эффект от ожиданий снижения темпов увеличения спроса на фоне торговых войн. Без этого негативного драйвера причин для распродажи не вижу. Критического перепроизводства нет. Более того, мы видим поступательное снижение буровой активности в США (-6 уст. за последнюю неделю), что сказывается на замедлении темпов наращивания объемов добычи. А ведь и именно Северная Америка выступает ключевым игроком, который удовлетворяет растущий спрос, тогда как страны ОПЕК+ заморозили свой уровень производства. Год назад активных буровых установок было на 11% больше. Ключевой технической областью поддержки во фьючерсах Brent выступает широкий диапазон $58,5-60.

Тем временем под сильным давлением остаются цены на металлы. Цены на медь сегодня утром переписали минимумы за 2 года. В фазе снижения также остаются алюминий и палладий. Бумаги Русала и Норникеля в такой ситуации могут быть под локальным давлением – им в моменте помогает лишь параллельно слабеющий рубль.

А вот для акций Полюса и Полиметалла складывается положительный фон. В прошлую пятницу они были в лидерах роста и, вероятно, сегодня продолжат чувствовать себя уверенно. После решения Трампа о новых пошлинах цены на золото остаются около $1445. При пробое наверх уровня $1450 далее цели импульса роста сместятся ближе к $1480-1485.

От роста волатильности и активности участников статус защитной бумаги приобретают акции Московской биржи. При 2%-ом падении рынка в пятницу они показали околонулевую динамику. В то же время не совсем оправданным выглядит резкое снижение в бумагах Интер РАО. Мощный диапазон поддержки по этим акциям находится на 4,10-4,25 руб. Потенциальный спуск к этим рубежам может сделать покупку Интер РАО особенно интересной.

Крайне слабая динамика отмечается в акциях сталеваров. Несмотря на достаточно сильную просадку последних недель в бумагах ММК и НЛМК ожиданий устойчивого восстановления котировок сейчас нет.

С технической точки зрения по индексу МосБиржи остается потенциал для снижения в область 2600-2620 п., но конкретно сегодня после слабого открытия есть шансы на формирование незначительного отскока.

Масштабного обвала в среднесрочной перспективе при этом не ожидается. Помимо снижения рублевых ставок, а также притока дивидендной массы, сдерживающим от падения фактором выступает попутное ослабление рубля. В пятницу курс USD/RUB вплотную подобрался к отметке 65,5, оказав тем самым поддержку акциям российских экспортеров.

Не исключаем, что эффект сезонно слабого для рубля августа еще не полностью себя исчерпал, и на рынке может сохраниться локальный спрос на валюту. Тем не менее для масштабного девальвационного импульса сейчас пока еще недостаточно причин. Дальнейшая динамика по USD/RUB во многом будет транслировать общую тенденцию в валютах развивающихся стран. С технической точки зрения по доллару уже практически достигнуто сильное сопротивление около 65,5-65,6.

Внешний фон сегодня с утра складывается негативный. Американские индексы после нашего закрытия в пятницу остались примерно на тех же уровнях. Азиатские индексы сегодня торгуются на отрицательной территории. Фьючерсы на S&P 500 с утра снижаются еще на 1%, нефть Brent в минусе на 0,9%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет чуть ниже уровня закрытия пятницы.