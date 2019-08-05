Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США в среднем теряют более 1%.

Если данные PMI по производственному сектору публиковались в прошлый четверг, то сегодня будут выходить июльские данные по деловой активности в секторе услуг в таких экономиках, как Германия, еврозона, Великобритания и Соединённые Штаты. Что касается Китая, то там индекс PMI по услугам опустился до 51,6 пункта (см. правый график).

В обрабатывающем секторе экономик крупных стран дела хуже, чем в секторе услуг, хотя и там везде PMI просели по сравнению с уровнем годовой давности. Индекс менеджеров по закупкам – это субъективный показатель, отражающий настрой топ-менеджмента крупных компаний относительно бизнес-среды. Значения ниже 50 говорят о том, что пессимистичные настроения преобладают.

С 2017 года акции промышленных компаний по накопленной доходности отстают от S&P 500, и они уже в шаге от того, чтобы показать своим держателям прибыль хуже рынка (в который раз с момента прошлого кризиса). Бумаги технологических корпораций рецессии пока не видят, и продолжают увеличивать отрыв от среднерыночной доходности.

Учитывая начавшийся с подачи Дональда Трампа новый виток торговой войны, акции полупроводниковых компаний снова оказались под ударом. За прошлую неделю индекс полупроводников Филадельфийской биржи (SOX) рухнул на 6,5%. С другой стороны, готовящиеся антимонопольные расследования и законодательные инициативы против гигантов отрасли (Google и Facebook) подкосят капитализацию производителей софта, и тогда ETF технологических компаний пострадает ещё больше.

КНР ответит на введённые 10%-е тарифы против ещё 300 млрд долл. своих товаров. Проблема в том, что за этим последуют уже новые меры со стороны США. В какой-то момент президент США доведёт ситуацию до того, что Китаю будет всё равно: продолжать торговаться или смириться с новыми барьерами. Когда и если такое произойдёт, КНР может выйти просто из переговоров по сделке.

Корпоративную отчётность на неделе будут публиковать свыше 60 компаний S&P 500, сегодня из крупных эмитентов можно отметить сеть гостиниц Marriott (после закрытия рынка).