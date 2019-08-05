В пятницу рынок акций оказался под давлением продаж. Акции ММК (MAGN) подешевели на 4.6%, Сбербанка (SBER) – на 3.8%, Татнефти (TATN) – на 3.0%, Газпрома (GAZP) и Газпром нефти (SIBN) – на 2.7%, Новатэка (NVTK) – на 2.6%. Неожиданное объявление президентом США о новых пошлинах на китайский импорт стало поводом к «бегству от риска» на рынках в целом, что выразилось в ослаблении валют развивающихся экономик (включая российский рубль) и коррекции вниз по большинству фондовых индексов. Дополнительным фактором негативного влияния на динамику котировок российских бумаг стало введение США второго пакета санкций по «делу Скрипалей», который, в частности, подразумевает запрет на участие американских банков в размещениях еврооблигаций РФ.

Во втором эшелоне была отмечена коррекция вниз по отдельным бумагам. Так, Куйбышевазот (KAZT) подешевел на 5.6%, Интер РАО ЕЭС (IRAO) – на 3.6%, МРСК Юга (MRKY) – на 3.2%.

Фондовые индексы США понизились еще на 0.4% — 1.3%, фьючерсы на индексы США торгуются ниже уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские фондовые индексы закрылись в заметном минусе, по азиатским индексам продолжается снижение.

Сегодня в начале торгов вероятно углубление коррекции вниз по индексу РТС. Внешний фон остается неблагоприятным – опасения, связанные с «торговыми войнами», усилились после девальвации китайского юаня (курс юаня к доллару сегодня оказался выше критической отметки 7.0) и появления сообщений о полученном китайскими госкомпаниями правительственном указании приостановить импорт сельхозпродукции из США. Как следствие, обстановка на мировых рынках акций характеризуется повышенной волатильностью по фондовым индексам, что заставляет инвесторов увеличивать спрос на защитные активы. На валютном рынке в начале торгов возможно продолжение движения вверх по паре доллар-рубль под давлением внешних факторов.