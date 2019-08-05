В пятницу Индекс Мосбиржи потерял 2%. Причем основной причиной падения стало не введение новых санкций в отношении России, которые касаются только запрета на покупку новых валютных обязательств правительства, а ухудшение мировой конъюнктуры из-за введения Дональдом Трампом пошлин на китайские товары.

Данное действие американского лидера прежде всего привело к снижению стоимости нефти и основных биржевых металлов, что не могло не отразиться на котировках российских акций. Лишь упавший почти на 1,5% рубль смог сдержать отечественный фондовый рынок от более глубоких распродаж.

Сегодня с утра ситуация также не радостная. Американские фьючерсы минусуют, около 61 доллара за баррель торгуется нефть. Небольшой оптимизм внушает доллар, который пытается немного ослабнуть после роста, начатого на высказываниях главы ФРС Джерома Пауэлла о нежелании Федрезерва снижать ставку в дальнейшем.

Скорее всего, сегодня мы откроемся в небольшом минусе, но если внешний фон не начнет улучшаться, то Индекс Мосбиржи вполне может продолжить неагрессивное сползание «под собственной тяжестью» район 2600 пунктов.

Сегодня основное внимание акцентируем на рубль, который в пятницу попробовал на прочность сильное сопротивление дальнейшему обесцениванию на уровне 65,5 руб за доллар. Вроде бы особых причин для его пробития пока нет, о чем говорит и пара евро-доллар, ушедшая над отметку 1,11 и пытающаяся продолжить рост. Но если рубль попытается нарисовать отскок, это станет негативным фактором для рынка акций.

Наиболее слабыми и уязвимыми сейчас выглядят акции металлургов и Сбербанка. Но шортить их уже опасно: разворот американских фьючерсов вызовет закрытие уже открытых «коротких» позиций и локальный вынос рынка вверх.

Нефть попыталась было в пятницу посильнее отскочить от достигнутой ранее отметки 60 долларов за баррель, но вечером опять вступили в игру американские «медведи», которые довольно быстро остудили пыл покупателей и вновь увели котировки в район 61 доллара, где они продолжают находиться и поныне.

Даже с учетом рисков снижение мировой торговли из-за обострения торгового конфликта между США и Китаем, такая цена на нефть выглядит слишком низкой. Никакого переизбытка сырья на мировом рынке нет, запасы нефти в США снижаются 7 недель, 6 недель падает и число действующих буровых установок.

Однако на ухудшении мирового инвестиционного фона сегодня в ходе азиатских торгов не было желания откупить просевшую нефть из-за опасения очередных распродаж с наступлением времени работы американских площадок.

Сейчас первая цель роста нефтяных контрактов сместилась от отметки 67 доллара к уровню чуть ниже 65 доллара за баррель. Если котировки «черного золота» сюда дойдут, что вполне возможно, если Минэнерго в среду в очередной раз сообщит о снижении запасов, то лонги нужно частично прикрывать.