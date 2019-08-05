Мы ожидаем негативного открытия индекса МосБиржи с существенной просадкой до 1%, вблизи отметки 2650 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2640, 2630 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2680, 2690 п.

В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет продолжившееся ухудшение внешнего фона. После открытия с существенным разрывом вниз он может перейти в состояние консолидации.

Во второй половине дня участники локальных торгов будут ориентироваться на динамику основных западных фондовых рынков и нефтяных фьючерсов. Косвенное влияние на ход торгов в России может оказать публикация блока статистики в США в 17.00 МСК. Среди прочих показателей он будет включать в себя июльское значение индекса деловой активности в непроизводственном секторе.

В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы МосБиржи (-2.00%) и РТС (-3.95%) завершили торги с сильным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Долларовый индекс РТС вновь демонстрировал опережающее падение на фоне сильного ослабления курса отечественной валюты. По этой причине он обновил свой двухмесячный минимум. Если же говорить про рублевый индекс МосБиржи, то он пока встретил поддержку на подступах к своему недельному минимуму, в районе 2670 п. В случае просадки ниже указанной отметки в нем сформируется сигнал для дальнейшей игры на понижение.

Вполне очевидно, что свежие санкционные новости оказали на отечественный рынок акций более сильное давление, чем завершившийся сезон дивидендных отсечек. Это выглядит логичным, поскольку дивидендные разрывы в акциях являются следствием позитивного состояния дел в компаниях-эмитентах. В то же время новые внешние ограничительные меры чреваты не только ухудшением состояния реального сектора отечественной экономики, но и быстрым оттоком капиталов с локального рынка акций.

В пятницу стало известно, что президент США подписал указ, ужесточающий санкции в отношении РФ под предлогом применения химического оружия. Подобные меры ожидались еще с ноября прошлого года. Теперь существовавшие санкционные угрозы частично реализовались. Но это не значит, что вероятность введения новых ограничительных мер снята с повестки дня. Мы наблюдаем лишь очередное проявление долгосрочной негативной тенденции.

Свою негативную роль для российского рынка акций сыграло и ухудшение внешнего фона, связанное с продолжением торговой войны между США и Китаем. Дональд Трамп действует в рамках стратегии «кнута и пряника». Он пригрозил очередным повышением таможенных пошлин в отношении китайских товаров с 1 сентября и теперь «с нетерпением» ожидает продолжения торговых переговоров.

Под закрытие пятничной вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU9) пришли в состояние контанго величиной в 3.6 п. или около 0.3% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка оказались близки к нейтральной оценке среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне сильного спада индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с понижением в пределах 1-5% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Лидерами падения среди голубых фишек вновь выступили бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, —3.79%), Сбербанк-ап (SBERP RM, —2.57%). Они в очередной раз продемонстрировали слабость, характерную для них в моменты резкого ослабления курса рубля.

Акции ММК (MAGN RM, —4.63%) продолжили опережающее понижение, наметившееся еще в четверг. Текущая волна распродаж в них сформировалась после недавней публикации неоднозначной консолидированной финансовой отчетности эмитента по МСФО. Новость о том, что компания ММК может выплатить дивиденды за 2 квартал в размере 0.69 руб. не сумела удержать эти бумаги от сильного падения. Пока что они нашли поддержку на подступах к значимому ценовому уровню 40 руб.

Единственной высоколиквидной бумагой, завершившей пятничные торги с заметным повышением, стали привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (SNGSP RM, +1.01%). В моменты резкого ослабления курса рубля они традиционно играют роль защитного инструмента. Это связано с тем, что нефтяная компания имеет крупные накопления, номинированные в иностранной валюте.

По схожей причине заметно лучше рынка торговались и бумаги МосБиржа (MOEX RM, —0.10%). Доходы организатора торгов напрямую не зависят от колебаний цен на нефть и от курса отечественной валюты. Более того, рост рыночной неопределенности до некоторой степени способствует увеличению активности участников торгов и росту комиссионного дохода. К слову, в конце прошлой недели Московская биржа подвела итоги торгов в июле 2019 года. Их общий объем за указанный период составил 72.1 трлн руб. Для сравнения, в июне этот показатель составил 66.1 трлн руб., в мае – 61.0 трлн руб., в апреле – 73.8 трлн руб.

Заметно сильнее индекса МосБиржи также закрылись бумаги Полюс (PLZL RM, +1.23%), Татнефть-ап (TATNP RM, +1.17%), М.Видео (MVID RM, +0.12%), Русгидро (HYDR RM, +0.02%), Polymetal (POLY RM, +2.38%), ФосАгро (PHOR RM, +0.88%).

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют сильное падение стоимости, которое составляет более 1%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 1.2%. Фьючерсы на золото выросли в цене на 0.6%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 1.0%. Японский Nikkei225 просел на 2.0%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно уверенно охарактеризовать как негативное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с заметным понижением.