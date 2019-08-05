Прогноз результатов "Полюса" за II квартал по МСФО: чистая прибыль выросла на 33% к/к
Во вторник, 6 августа, Полюс Золото представит финансовые результаты за 2К19.
Наш прогноз выручки — $896 млн (+19% кв/кв), что соответствует ранее объявленному объему продаж золота ($886 млн), прогноз EBITDA — $592 млн (+20% кв/кв), чистой прибыли — $329 млн (+33% кв/кв).
Мы полагаем, что эта квартальная отчетность станет одной из лучших за всю историю компании: должны были положительно сказаться повышение объема продаж и благоприятная ценовая конъюнктура.
Наш рейтинг по акциям Полюс Золото — ВЫШЕ РЫНКА. Мы по-прежнему считаем их лучшей ставкой на золотодобывающий сектор в России.
Бумаги компании все еще недооценены: они торгуются с мультипликатором 7.0х по 2019П (консенсус) EV/EBITDA, тогда как у Полиметалла этот коэффициент составляет 7.6х.
Однако мы обращаем внимание на риск возможного размещения миноритарного пакета акций Полюс Золото основным акционером компании г-ном Керимовым. Мы сочли бы такое размещение хорошим моментом для покупки акций Полюс Золото: как правило, после объявления о размещении миноритарной доли котировки снижаются примерно на 5%).
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