Д. Трамп объявил о возможном повышении пошлин на китайский импорт с 1 сентября. В ответ НБК ослабил официальный курс юаня, приблизив его вплотную к 7,0/$, а рыночный курс превысил этот психологический порог. В итоге уже второй торговый день подряд наблюдается бегство из рисковых активов, и инвесторы оценивают возможный эффект эскалации на дальнейшую политику ФРС, которая на прошлой неделе снизила ставки на 25 б.п., но дала недостаточно мягкий сигнал. Похоже агрессивные ожидания снижения ставки ФРС до конца 2020 года на 75 б.п. сейчас уже выглядят реалистично, но вряд ли это способно улучшить настроения относительно рисковых активов в ближайшее время.

Российский рынок в пятницу оказался еще и под давлением санкционных страхов после указа президента США о запрете фин. институтам США и международным организациям кредитовать правительства стран, включая РФ, подозреваемых в применении химического оружия. На этих новостях рубль в пятницу упал к доллару на 1,4%, тогда как его аналоги ослабли всего на 0,6%, т.е. негативный эффект санкционных новостей составил около 0,5 руб./$. Однако согласно разъяснениям правительства США, последовавшим после закрытия российского рынка, запрет касается только новых суверенных долларовых еврооблигаций РФ, что указывает на символический характер данных мер. Поскольку запрет не распространяется на ОФЗ, в начале недели рубль может выступить в качестве «защитной» валюты в рамках EM.

Ключевой темой недели станет новостной поток из США и Китая по вопросам торговли. Данные по экспорту и импорту Китая (чт) вероятно укажут на дальнейшее ухудшение динамики внешней торговли, что может спровоцировать обсуждение введения новых мер как агрессивного (запрет на экспорт редкоземельных металлов), так и стимулирующего характера.

В России главной темой будет динамика рубля. Минфин, вероятно, объявит о небольшом увеличении покупки валюты (пн) с 231 млрд руб. в июле до 250 млрд руб. в августе. Само по себе это нейтрально, но не отменяет рисков для рубля дна фоне важных факторов давления, включая сезонное сокращение текущего счета, ухудшение глобальных настроений и замедление притока капитала в ОФЗ из-за сокращения предложения до 20 млрд руб. в неделю.

Из прочих событий, недельная дефляция, наблюдаемая в последнюю неделю июля, говорит в пользу наших ожиданий дальнейшего замедления ИПЦ с 4,7% г/г в июне до 4,6% г/г в июле (вт) или даже несколько ниже этого уровня. Основным драйвером замедления остается благоприятная ситуация на мировом и внутрироссийском сельскохозяйственном рынке. Мы по-прежнему ожидаем, что по итогам года ИПЦ опустится до 4,0% г/г, — что ниже целевого диапазона ЦБ РФ в 4,2-4,7% г/г. Тенденция к дальнейшему замедлению инфляции должна подтолкнуть Банк России к снижению ставки на 25 б.п. до 7,00% в сентябре (при условии стабилизации настроений на мировых финансовых рынках) и улучшению прогноза ИПЦ.

В то же время мы сомневаемся, что действия ЦБ будут более агрессивными, особенно в среднесрочной перспективе, поскольку замедление ИПЦ обусловлено, главным образом, факторами со стороны предложения, а не слабым внутренним спросом. Мы ожидаем, что рост ВВП в 2К19 (пт) ускорится до 0,8% г/г (после 0,5% г/г в 1К19), — и в 2П19 будет поддержан увеличением бюджетных расходов на реализацию национальных проектов (в основном за счет роста капитальных затрат на инфраструктуру). На тональность ЦБ также, вероятно, окажет воздействие сохраняющаяся волатильность финансовых рынков вследствие глобальных торговых конфликтов и сохраняющиеся риски ужесточения санкций против РФ.