В июле на мировом рынке алмазов сохранилась неблагоприятная конъюнктура: производители и огранщики сообщили о замедлении роста продаж как по объемам, так и в ценовом выражении. Мировое производство алмазов продолжает снижаться в годовом сопоставлении, однако темп снижения несколько замедлился благодаря хорошим показателях Алросы. Во 2к19 мы отметили позитивные сигналы в сегменте розничных продаж, но более полная картина будет ясна в ближайшие месяцы, когда будут опубликованы результаты ритейлеров из США.

Производство необработанных алмазов снижается, но более медленными темпами. Кимберли сообщила о сокращении производства необработанных алмазов в 2018 г. на 2% г/г, до 148 млн каратов, – этот результат превысил нашу оценку на 0,7% ввиду увеличения производства в Намибии, Сьерра-Леоне и Лесото. Вместе с тем, исходя из последних данных от производителей, во 2к19 снижение замедлилось до 1% г/г. Снижение производства в годовом сопоставлении ускорилось по сравнению уровнем 1к19 за исключением Алросы, которая увеличила производство на 14% г/г и может немного перевыполнить план на весь 2019 г., равный 38 млн каратов.

Товарные запасы алмазов во 2к19 увеличились, цены снизились. Мировые продажи алмазов во 2к19 снизились на 9% г/г, до 35,2 млн карат, исходя из чего товарные запасы необработанных алмазов увеличились на 0,6 млн карат, до 22 млн каратов, самого высокого уровня с 4к16. Как мы и ожидали, Алросы в июне показала слабые продажи (снижение на 43% г/г), а продажи De Beers в рамках 6-го цикла упали на 53% г/г. Крупнейшие производители во 2к19 снизили цены в среднем на 1 пп, на основании чего мы оцениваем снижение цен De Beers, Алросы и Petra с начала года в пределах 2–5%. Следует отметить, что структура продаж чуть улучшилась во 2к19 против показателя 1к19, однако остается слабой по сравнению с базовым уровнем 2018 г.

Динамика экспорта бриллиантов из Индии продолжает ухудшаться. Показатели деятельности ограночных предприятий в Индии в июне ухудшились – импорт необработанных алмазов упал на 40% г/г. Помимо этого, экспорт бриллиантов, являющийся индикатором спроса в розничном сегменте, сократился на 19% г/г, причем снижение ускорилось по сравнению с 11% г/г в предыдущие месяцы, что замедлило сокращение запасов сырья у индийских ограночных предприятий.

Розничный сегмент показывает неоднозначные результаты. Ситуация в сегменте розничных продаж в последние месяцы была неоднозначной. С одной стороны, продажи ювелирных изделий и часов в США в апреле подросли на 1,5% г/г, с другой – продажи в Гонконге и в материковом Китае в июне упали на 17% г/г и 6% г/г соответственно. Вместе с тем крупные китайские бриллиантовые ритейлеры Chow Tai Fook и Luk Fook в 2к19 показали небольшой рост продаж в годовом сопоставлении, впервые с 3к18.

Главные темы июля. Наибольший интерес в июле представляют данные о продажах De Beers and Alrosa, а также финансовые показатели Tiffany за 2к19.