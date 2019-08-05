На предыдущей сессии (2 августа) произошел выход из треугольника вниз. Но при этом все внутридневное падение было выкуплено, что нашло отражении в доджи «длинноногий» на дневном графике (предпоследняя свеча).

Началось падение от верхней границы долгосрочного down-тренда (красные линии на недельном графике). Соответственно вернуться в среднесрочную фазу подъема может быть непросто. Трендовые индикаторы подтверждают краткосрочный down-тренд и намекают на слом среднесрочного up-тренда:

— линия «медведей» ADX уверенно обгоняет линию «быков», при этом кривая тренда (синяя на графике показателя) начала рост от 20% – признак усиления тенденции;

— быстрая кривая MACD снижается под сигнальной кривой, но пока без ускорения и в зоне «быков».

Что касается осцилляторов, то RSI свидетельствует о нейтральных настроениях, а стохастик подает сигнал на покупку (выход из зоны критической перепроданности). Но для весомого роста этого конечно недостаточно.

В целом технический расклад осторожно-негативный. Неплохим сигналом на продажу может дополнительно стать пересечение кривых EMA (10 и 15 периодов). Раньше подобные сигналы практически всегда срабатывали успешно. При этом точка входа по сигналу обеспечивала высокий потенциал прибыли до возникновения обратного сигнала.

Долгосрочная картина нейтральная. Наметилось падение от верхней границы долгосрочного down-тренда (текущее значение 0,0428 руб.), но пока что отскок вниз незначительный. При последующем падении к 0,04 руб. и ниже подтвердится активизация долгосрочных продавцов от зеркального сопротивления 0,0444 руб.

В период с декабря по апрель 2017 г. наблюдалась неудачная попытка среднесрочного восходящего тренда (голубые линии) сломить долгосрочный нисходящий. Ситуация может повториться. Дальнейшая разгрузка RSI от перекупленности может этому поспособствовать.

Серьезным признаком возобновления долгосрочного down-тренда потенциально станет уверенное закрепление ниже 0,035 руб. на недельном таймфрейме. В перспективе одного месяца этого не ожидается.

Если котировки смогут преодолеть сопротивление 0,04715 руб., то с большой вероятностью долгосрочный down-тренд утратит силу. В этом случае среднесрочный up-тренд перейдет в долгосрочный или боковик.

Уровни поддержки: 0,042 / 0,0395 / 0,038 / 0,0361

Уровни сопротивления: 0,0444 / 0,045 / 0,04715 / 0,049