Сейчас можно только с печалью и болью смотреть на рынок. Ситуация ухудшается прямо на глазах.

За «наездом» президента Трампа на Китай в прошедшую пятницу вполне закономерно последовала «ответка» от китайских товарищей в виде отказа от импорта американской сельскохозяйственной продукции. Все тут же забыли о радужных перспективах, которые рисовались еще неделю назад, когда торговые переговоры между США и Китаем возобновились после почти 3-месячного перерыва. И мировые фондовые рынки начали валиться один за другим. Азия отторговалась в крутом минусе с потерями от 1,13% в Корее до почти 3% (-2,85%) в Гонконге. Главные же ньюсмейкеры азиатского рынка — Китай и Япония — потеряли почти одинаково около 1,7%. Очень ровно и синхронно падает весь европейский рынок. Здесь потери составляют порядка 1,2% по всем индексам.

Ситуация на американском рынке по итогам первой половины дня тоже нельзя назвать обнадеживающей. Фьючерсы на все основные американские индексы с самого открытия показывают понижательную динамику с небольшими остановками и «малюпусенькими» коррекциями. Общий итог — снижение от 1% по фьючерсам на индекс Dow Jones до почти 1,5% по фьючерсам на индекс NASDAQ. Однако гарантировать, что этими цифрами ограничится падение и в ходе основной торговой сессии, наверное, никто не возьмется. Многие участники рынка напрягаются все больше и больше, но в какой момент это явно ощущаемое напряжение «лопнет» и приведет к панической распродаже (и приведет ли?!), пока никто предсказать не может.

Чисто технически еще есть некоторый запас прочности и, например, индекс S&P500 спокойно может потерять еще 1,5 — 2 процента без каких-либо критических последствий. Однако пробитие уровня поддержки на отметке в 2875 пунктов откроет дорогу вниз. Причем этот «низ» может быть очень далеко от текущих уровней, и становится страшно от одной мысли, куда может завести эта «дорожка вниз». Слишком уж много там свободного пространства для падения.

Что же касается конкретно сегодняшнего дня, то стоит обратить внимание в первую очередь на выходящие макроэкономические данные, связанные с PMI. На этот прогнозный индикатор смотрят многие участники рынка. Аналитики в принципе не предполагают ухудшение ситуации, и это реально может поддержать рынок. Но… может конечно быть и обратный результат в случае, если «что-то пойдет не так». Данные по PMI выйдут в самом начале торгов — в 16-45 и 17-00 мск.

Кроме того, несмотря на то, что сезон отчетности уже подходит к концу, но все же еще есть целый ряд интересных компаний, на отчетность которых стоит обратить внимание. Так, сегодня вечером по окончании торгов выйдет отчетность таких интереснейших технологических компаний, как KLA Corporation (KLA) и Take-Two Interactive Software (TTWO). Ожидания и по первой, и по второй компании вполне позитивны, однако свои коррективы могут внести общие негативные настроения, царящие на рынке.