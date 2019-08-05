На прошедшей неделе на глобальных финансовых рынках преобладали коррекционные настроения. ФРС США снизила базовую ставку в рамках ожиданий (на 25 б.п.), однако риторика регулятора оказалась «ястребиной»: глава ФРС во время пресс-конференции отметил хорошее состояние американской экономики, а также то, что произошедшее снижение ставки не является началом серии снижения ставки, а является тонкой настройкой денежно-кредитной политики. Кроме этого, на прошлой неделе произошла эскалация торговой войны США и Китая: Д. Трамп в очередной раз отметил возможность введения тарифов против китайской стороны. В итоге наблюдался так называемый «уход в качество»: переток средств инвесторов из рисковых активов в доллар и гособлигации США. Индекс акций S&P 500 потерял 3,1% за неделю, ставки по 10-летним гособлигациям США снизились более чем на 20 б.п. – до 1,85%, таким образом обновив локальные минимумы. CDS на ключевые развивающиеся страны продемонстрировали расширение в пределах 5-20 б.п.

Российские еврооблигации, помимо общего коррекционного фона, были под давлением новостей по новым санкциям против РФ. В результате за неделю индексы российских еврооблигаций продемонстрировали умеренное снижение: EMBI+ Russia и CEMBI Russia потеряли по 0,1%.

Рублевый долговой рынок тоже затронуло ухудшение внешнего фона. Кривая ОФЗ умеренно поднялась, на 5-20 б.п. Индекс гособлигаций МосБиржи снизился на 0,6%. Корпоративные облигации оказались более устойчивы к негативным внешним переменам, и индекс корпоративных облигаций МосБиржи прибавил 0,2%.

Рынок ожидал более мягкой риторики о дальнейшей траектории снижения ставок – Дж. Пауэлл дал осторожный посыл, не подразумевавший очередного цикла снижения. К тому же оно, скорее, продиктовано слабостью внешних рынков, чем экономикой США. В этой связи до следующего заседания ФРС (18 сентября) большое значение будет иметь выходящая статистика по американской экономике, а также реализация внешних для США рисков, в частности, ход переговоров с Китаем по торговой тематике. С учетом того, что спреды по облигациям развивающихся рынков находятся вблизи локальных минимумов, в текущей ситуации мы сохраняем осторожное позиционирование в наших еврооблигационных портфелях. Тем не менее в перспективе предпосылки для удержания рынками позитивного тренда остаются в силе. ФРС, вероятно, возобновит мягкую риторику в случае всплеска волатильности.

Монетарные условия по-прежнему выглядят благоприятно для рублевого долгового рынка: согласно недельным данным, в РФ происходит сезонная дефляция. Годовой темп роста цен снизился до 4,5%. Все это оказывает поддержку локальному рынку.

Рубль

На фоне ухудшения внешнего фона российская валюта демонстрировала ослабление по отношению к доллару. Индекс валют развивающихся стран потерял 1,4%, рубль уступил 3%. В ближайшее время на курс рубля будет оказывать влияние общий настрой инвесторов к активам развивающихся рынков (в этой связи в фокусе будут вопросы темпов роста мировой экономики, а также торговые переговоры США и Китая), а также локальные факторы (в том числе сезонно слабый текущий счет и изменение настроений на новостях по санкциям). В краткосрочной перспективе ожидаем консолидации курса национальной валюты вблизи текущих уровней.