Российский рынок акций начал неделю со снижения вместе со всеми остальными развитыми и развивающимися площадками. При этом масштаб падения наших индексов оказался не таким значительным, как можно было бы предположить. За океаном произошло ускорение волны распродаж и тотальное бегство от риска. Под давлением были валюты развивающихся стран. Более того, сам американский доллар снижался к евро, йене, франку.

Американские индексы S&P 500 и DJIA в понедельник провалились на 3%, показав самое масштабное дневное падение года. Высокотехнологичный Nasdaq Composite упал сразу на 3,5%.

Сегодня с утра фьючерсы на западные индексы продолжают снижаться, хотя не исключено, что ближе к их открытию просадку удастся выкупить. По индексу S&P 500 в качестве промежуточной поддержки можно выделить район 2815-2820 п. Если вдруг и эти рубежи будут пройдены, то далее распродажа может продолжиться до 2725-2735 п.

Топ-5 американских компаний по капитализации за одну сессию потеряли более 3%: Microsoft (-3,4%), Apple (-5,2%), Amazon (-3,2%), Google (-3,5%), Facebook (-3,8%).

Падение российского долларового индекса РТС оказалась гораздо менее значительным, чем у коллег по развивающимся площадкам. В частности, индекс MSCI Emerging Markets в понедельник рухнул на 3%. То есть можно говорить об относительной устойчивости нашего рынка к внешнему негативу.

Триггером всего происходящего стали события вокруг торгового противостояния Китая и США. В понедельник утром китайская валюта была резко ослаблена. Пара USD/CNY поднялась выше 7 впервые за 11 лет. Дональд Трамп воспринял это в качестве валютной манипуляции, выразив свое недовольство в Twitter и обратив внимание ФРС на случившееся.

Сегодня юань на открытии торгов продолжил снижаться к доллару, однако масштабы ослабления менее значительные, чем вчера.

Эскалация конфликта Пекина и Вашингтона крайне негативная для мировых фондовых площадок. Главным образом обострение ситуации может впоследствии транслироваться через продолжение падения объемов глобальной торговли, а также еще большего замедления темпов роста мировой экономики, в том числе и китайской. О заключении торговой сделки между США и КНР в сложившихся условиях говорить теперь крайне сложно. Шансы найти компромисс с каждым днем снижаются.

Девальвация юаня также крайне негативна для сырьевых площадок. Под серьезным давлением оказались цены на медь, алюминий и конечно котировки нефти. Стоимость фьючерсов на Brent в понедельник опустилась на 3,3% – чуть ниже $60.

Таким образом достигнута обозначенная нами ранее ключевая область торможения $58,5-60. Это те рубежи, ниже которых нефти спускаться не рекомендуется, так как с технической точки зрения подобный сценарий может привести к достаточно сильному ускорению распродаж и смене рыночного сентимента. При этом вновь отметим, что фундаментальных причин для устойчивого падения цен на нефть и их закрепления на более низких уровнях сейчас пока нет. Риски исходят как раз преимущественно лишь со стороны общеэкономических процессов, в том числе на фоне потенциального сокращения темпов роста спроса со стороны КНР. Кроме того, Пекин может в ответ на торговое противостояние вновь резко нарастить объемы покупки у Ирана – это было бы негативным драйвером для Brent.

Тем не мене на неэластичном рынке нефти сложилась ситуация, когда ключевую роль в определении цен играют США. Даже если предположить, что котировки пойдут ниже, то это вновь ударит по среднесрочным перспективам роста добычи за океаном. То есть наращивать объемы производства при низких ценах будет крайне сложно, а тем более мы уже сейчас видим поступательное снижение буровой активности. Страны ОПЕК+ при этом продолжат сохранять добычу на прежнем уровне. Все это в итоге может привести к тому, что избыточных поставок нефти на рынке не будет в условиях сохранения пусть и более умеренного роста спроса. Так что для рынка нефти есть компенсирующий фактор, который не должен позволить реализоваться сценарию долгосрочного снижения.

Эскалация торгового конфликта и риторика Трампа с его апелляцией к ФРС способствуют изменению рыночных ожиданий по дальнейшим действиям регулятора. При таком фоне растет вероятность того, что уже на следующем заседании Комитет по открытым рынкам (FOMC) примет решение о снижении диапазона ключевой ставки еще на 0,25%. Доходности американских гособлигаций (Treasuries) уже все это закладывают в цену. В понедельник доходность 10-летних и 30-летних бумаг опустилась на новые минимумы за три года.

В это же время растет спрос на золото, как защитный актив в условиях рыночной неопределенности и роста рисков. Ближайшие цели расположены в районе $1480-1485.

В ожидании смягчения денежно-кредитной политики ФРС начал слабо выглядеть американский доллар. Накануне он просел к другим валютам развитых стран. Развивающиеся валюты при этом выглядели еще слабее.

Не обошел мировой тренд и российский рубль. Он падает вместе со всеми валютами EM. Курс EUR/RUB подскочил практически до 73,5. Отыграв двухмесячное падение. В паре USD/RUB подъем наблюдается уже семь торговых сессий подряд. Вчерашнее закрытие проходило около 65,5-65,6. Эти уровни выступают промежуточным рубежом сопротивления, который отделяет от движения к диапазону 66,5-66,6. Скорость девальвационного импульса в рубле может начать снижаться по мере потенциального снижения волатильности на рынке нефти и в валютах развивающихся стран в целом.

По индексу МосБиржи может реализоваться сценарий со спуском в сторону целевого ориентира на 2600-2620 п., после чего возможно формирование отскока. Снижение рынка может быть использовано для точечного наращивания длинных позиций в наиболее сильных историях.

В данный момент неоправданным выглядит падение акций Интер РАО, которые накануне опустились в район 4,17 руб. Кроме того, не совсем понятно вчерашнее снижение в привилегированных бумагах Сургутнефтегаза (-1,9%), ведь этот инструмент традиционно выступает защитным в периоды слабости рубля. Рост валютных рисков делает бумаги интересным инструментом для диверсификации портфеля.

Избыточным также выглядит распродажа в бумагах ритейлеров Магнита и Х5 Retail Group. Вскоре могут стать интересны акции Яндекса, которые накануне оказались под давлением из-за распродаж на Nasdaq. Например, можно выделить диапазон 2200-2300 руб. С потенциальной дивидендной доходностью выше 10% сейчас вновь торгуются бумаги МТС, ЛСР.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские индексы после нашего закрытия в понедельник снизились. Азиатские индексы сегодня торгуются на отрицательной территории. Фьючерсы на S&P 500 с утра поднимаются еще на 0,2%, нефть Brent в плюсе на 1,0%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет совсем недалеко от уровня закрытия понедельника.