По итогам прошедших в четверг торгов американские биржевые площадки закрылись ростом на фоне стабилизации юаня. Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 1,88%, закрывшись на отметке 2938,09 пункта, промышленный индекс Dow Jones прибавил 1,43%, высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 2,24%. Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на один базисный пункт, до 1,72%. Доходность 10-летних облигаций Германии впервые за две недели выросла на два базисных пункта, до —0,56%.

Рынки позитивно отреагировали на действия Банка Китая, который установил справочный курс национальной валюты на отметке 7,0039 за доллар, что превысило оценки экспертов, ожидавших курс 7,0156 за доллар. Инвесторы расценили стабилизацию юаня как желание Пекина не обострять торговый конфликт и готовность к очередным переговорам с Вашингтоном.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 0,6%, закрывшись на отметке $57,41. Смена настроений на мировых фондовых площадках и новости о том, что Саудовская Аравия начала консультации с представителями членов ОПЕК по вопросу возможных действий в ответ на падение цен на "черное золото" на время охладили пыл игроков на понижение. Однако фьючерсные контракты Brent и WTI по-прежнему остаются на медвежьей территории и для выхода в зону быков игрокам нужно преодолеть уровень $60.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 0,81%, закрывшись на отметке 2696,69 пункта. В текущей ситуации поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2680 и 2665 пунктов.

Сопротивление находится на уровне 2725 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на уровнях 130000 и 128100. Сопротивления — 131800 и 133000 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 65,04, прибавив 0,44% по отношению к американскому доллару. На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 65 и 64,80. Сопротивления расположены на уровнях 65,20 и 65,45.