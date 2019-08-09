Вчера российский рынок акций вырос на 0,8%. Вроде бы неплохой результат. Но фондовая Америка по индексу S&P 500 выросла аж на 1,9%, в то время как Индекс Мосбиржи так и не смог закрепиться выше 2700 пунктов, хотя днем преодолевал эту отметку. Более того, российские акции, а ночью и фьючерсы на них, игнорировали вечерний и ночной рост американского рынка.

В общем все говорит в пользу того, что сил для роста на нашем рынке нет. С учетом того, что сегодня с утра американские фьючерсы снижаются более чем на треть процента, а также полдоллара теряет нефть, будем ждать негативного, в пределах 0,3%, открытия российского рынка акций.

К вечеру продажи могут усилиться за счет фактора пятницы: обстановка сейчас напряженная и любое высказывание того же Трампа в выходные может привести к открытию рынков на следующей неделе с гэпом.

Однако и поводов для открытия шортов мы пока не видим – риски разворота слишком велики. Самая опасная бумага для шортов – это «Норникель» из-за продолжающегося сегодня роста цен на никель и палладий.

Пройдя отметку 1500 долларов за тройскую унцию, золото продолжает дорожать. Очень хочется поймать 50-70 долларов на коррекционном снижении, но время для этого пока не пришло. Возможно, котировки идут в район 1800 долларов, где находится сильное сопротивление, и вот оттуда точно стоит рисковать и открывать шорты.

С нефтью же наоборот – после сильного и абсолютно беспричинного падения в район 56 долларов за баррель, котировки никак не хотят нормально отскочить, ну хотя бы в район 60 долларов. Несмотря на словесные интервенции восточных нефтяников, на рынке сильны страхи возобновления очередных распродаж. Но вчера мы не видели традиционного для последних недель присутствия американских «медведей» на торгах.

Попытки укрепления рубля и его ухода в паре с долларом под отметку 65 все время наталкиваются на какие-то проблемы: то это общее ухудшение внешнего фона, то падение нефти. Вот и сегодня у российской валюты мало шансов серьезно подрасти из-за общего снижения аппетита к риску, выражающегося в падении американских фьючерсов и нефти, а также укрепления доллара (пара евро-доллар пытается закрепиться ниже отметки 1,12). Поэтому коридор 65-65,5 руб за доллар на сегодня останется актуальным.