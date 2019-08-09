Фьючерсы на три основных фондовых индекса США открывают пятницу снижением в среднем на полпроцента.

Вслед за уже вышедшими данными по валовому внутреннему продукту Японии (1,8% ко второму кварталу прошлого года, что сильно выше прогноза, но всё же отражает замедление экономики) в 11:30 будет опубликована статистика по ВВП и промпроизводству Великобритании. Особо выдающихся результатов на фоне бесконечного Brexit ждать не приходится.

Отчётностей компаний S&P 500 сегодня не ожидается, котировки будут двигаться на торговой повестке и новостях долгового рынка. Если последние два-три дня акции колебались на одном уровне, то защитные активы времени не теряли: «уход от риска» преобладал на мировых рынках. Торговые споры бьют по сырью и акциям развивающихся рынков.

Защитные активы от драгоценных металлов до гособлигаций возглавили ралли в последние дни. Инвесторы резко бросились в американские трэжерис (особенно c большим сроком погашения), в результате чего доходности десятилеток обновили минимумы середины 2016 года.

На фоне падающих доходностей особенно странно звучат слова Пауэлла, сказанные 10 дней назад на пресс-конференции. Тогда глава ФРС подчеркнул, что понижение ставки 31 июля не станет началом нового цикла смягчения денежно-кредитной политики. Любой регулятор всегда ориентируется на прошлые статистические данные, но в последнее время Федрезерв действительно в упор не замечает перекосов на рынках, пытаясь игнорировать – как ему кажется – «шум». Инвесторы же уверены в понижении ставки в сентябре: вероятность снижения на 25 базисных пунктов составляет 78,8%, а на 50 б.п. – 21,2%.

Внешнеполитический фон остаётся нестабильным. Уже пошли утечки о том, что Китай уверен в повышении вводимых с 1 сентября 10%-х тарифов до 25%. Китайцы многократно подчёркивали, что в торговой войне с США готовы идти до конца и не поступятся ключевыми принципами. И точно так же как Джером Пауэлл не обращает внимание на инверсию в бондах, Дональд Трамп не может осознать, что быстро и просто выиграть торговую войну с КНР невозможно, но тем не менее продолжает усугублять ситуацию своими инициативами.