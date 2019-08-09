По итогам торгов 8 августа индекс МосБиржи вырос на 0,81% до 2696,69 п., а РТС —на 1,47% до 1303,80 п. Внешний фон стал основной причиной, по которой отечественный рынок рванул вверх. В ФРС всё чаще звучат голоса в пользу ещё одного снижения ставки, да и рынок казначейских обязательств указывает на вероятность этого события в течение 3-6 месяцев, а на горизонте в 6-12 месяцев ставка может быть снижена до 1,50%-1,75%. Кроме того, есть несколько локальных нюансов. Акции «Аэрофлот» (+3,42%) реагируют на падение котировок нефти, что положительно скажется на топливных расходах. В бумагах ГМК «Норникель» (+2,61%) реакция на взлёт котировок никеля более чем на 6%. Акции «Газпром Нефти» показали нулевое изменение, хотя компания отчиталась о росте прибыли на 29,2% в I полугодии до 215 млрд рублей. В бумагах «ВТБ» все же состоялся небольшой рост на 0,37%, хотя банк в I полугодии сократил прибыль на 23% до 76,8 млрд рублей, что ставит под сомнение достижение объёма прибыли к концу года в размере 200 млрд рублей. Самыми слабыми на прошедших торгах оказались бумаги «М.Видео» (-5,2%), «АЛРОСА» (-2,16%), «ОГК-2» (-1,37%) и «ПИК» (-1,08%). Прибыль «АЛРОСА» по РСБУ в I полугодии сократилась на 30% при сокращении выручки на 29% до 89,1 млрд рублей. Активность на прошедших торгах была чуть ниже, чем днём ранее. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 39,678 млрд рублей.

Рубль в течение дня пытался укрепить свои позиции на фоне роста котировок нефти и других сырьевых контрактов, а также продолжающейся восходящей динамики на рынке облигаций. После того, как стало ясно, что новый пакет американских санкций угрозы для рынка ОФЗ не несёт, спрос на отечественные долговые инструменты заметно повысился. Во всяком случае, аукцион ОФЗ в среду прошёл при троекратном превышении спроса над предложением. Кроме того, рубль сохраняет свою высокую положительную доходность при том, что в мире около 15 трлн долларов облигаций торгуется с отрицательной доходностью. К вечеру четверга доллар слабел на 0,44% до 65,045, а евро на 0,62% до 72,727.

Отсутствие плохих новостей — это уже хорошая новость. В очередной раз Д. Трамп обвинил ФРС в том, что система обеспечивает слишком крепкий доллар и не стимулирует экономику. Собственно говоря, наступает время, когда Д. Трампу стоит поискать виноватого в низких темпах роста, так как усилия по выправлению торгового баланса пока не приносят видимого желаемого результата. Впрочем, американская экономика пока и не нуждается в больших стимулах. Число первичных обращений за пособием по безработице сократилось за прошлую неделю на 8 тыс. до 209 тыс. Большим стимулом для рынка стало то, что Китай пока воздерживается от каких-либо резких изменений курса юаня, а это означает, что Пекин не собирается обострять торговую войну без большой нужды. Кроме того, американский рынок оказался технически перепроданным. Поэтому рост коснулся почти всех бумаг, включая Caterpillar Inc. (+1,03%), хотя по ним были снижены рекомендации в Goldman Sachs. По итогам дня DJIA вырос на 1,43% до 26378,19 п., а S&P 500 на 1,88% до 2938,09 п.

Настроения в Азии были менее оптимистичными. ВВП Японии вырос в II квартале на 1,8% при ожиданиях роста на 0,4%. Меж тем, в Китае потребительская инфляция ускорилась в июле до 2,8% с 2,7% в июне. Цены производителей Китая, напротив, упали в июле на 0,3% в годовом выражении. Самый существенный вклад в рост инфляции внесло продовольствие на фоне дорожающей свинины из-за вспышки африканской чумы свиней. Народный Банк Китая установил ориентировочный курс юаня на уровне 7,013 за доллар, то есть вновь зафиксировал ослабление национальной валюты.

На рынке нефти продолжают бороться противоположные идеи. Первая это риски замедления глобальной экономики на фоне торговой войны, а вторая это сигналы о возможном расширении соглашения по ограничению добычи OPEC+. Накануне Саудовская Аравия провела консультации с участниками соглашения на предмет дополнительных мер по стабилизации рынка. Однако следующая встреча глав министерств пройдёт лишь 12 сентября. До этого Саудовская Аравия планирует сохранять объёмы экспорта ниже 7 млн бар. в сутки. Тем не менее, нефть находится глубоко в «медвежьем» рынке, а это означает, что вероятность дальнейшего снижения в диапазон $50-55 за баррель остаётся высокой. Золото возобновило рост и годовое повышение цены составляет уже более 24%.

Индекс доллара снижался на 0,08% до 97,54 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США вновь упала до 1,70%.

Следующие макроэкономические события запланированы на пятницу:

— в 11:00 мск — отчёт МЭА по рынку энергоносителей;

— в 11:30 мск — ВВП Великобритании за II квартал, а также другая статистика, включая объёмы строительства и промышленное производство за июль;

— в 15:30 мск — цены производителей США (ожидается ускорение базового показателя до 2,4% с 2,3% в июне, а общий индекс сохранит рост на уровне 1,7%);

— в 16:00 мск — квартальный ВВП РФ и торговый баланс;

— в 20:00 мск — отчёт Baker Hughes по активным буровым.

Внешний фон перед стартом торгов в России нейтральный. Нефть торгуется без существенной волатильности, азиатские рынки демонстрируют разнонаправленную динамику. В начале дня ждём открытие торгов вблизи значений индексов на закрытии предыдущей сессии. «Черкизово» и «АЛРОСА» предоставят операционные результаты за II квартал и июль соответственно. «РусАл» отчитается по МСФО за II квартал.