Курс рубля на завершающейся рабочей неделе преимущественно стабилизировался против доллара и евро, опустившись сразу с началом недели. Сохранение санкционных и внешнеторговых рисков позволило доллару и евро обновить локальные максимумы около 65,7 рубля (с 3 мая) и 72,8 рубля (с 1 апреля) соответственно.

Факторами давления на российскую валюту стали геополитические и санкционные риски. Провал рынка нефти ниже психологически значимого уровня 60 долларов за баррель добавил негатива в динамику курса российской валюты.

В результате, доллар вечером в пятницу за неделю повышался на 20 копеек — до 65,5 рубля, евро — на 80 копеек, до 73,3 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом опустилась к 3,85 тысячи против 4,05 тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Курс рубля начал неделю снижением против доллара и евро. Определяющим для курсовой динамики стал провал рынка нефти ниже психологически значимого уровня 60 долларов за баррель.

Этому способствовало общее падение спроса на рисковые активы на мировых торговых площадках. Западные фондовые индексы снижались за день на 3-5% — максимальное значение в этом году.

Обеспокоенность инвесторов за рост спроса на энергоресурсы усилилась после заявлений президента США о введении с 1 сентября дополнительных импортных пошлин на китайские товары.

Фактором давления на мировые рынки стало обновление американской валютой более чем 10-летнего максимума против китайской – выше 7 юаней за доллар. Минфин США включил Китай в список стран, манипулирующих валютой, и заявил, что обратится в ВТО и МВФ с претензиями к Поднебесной.

Санкционные риски также сохранили свое негативное влияние на курсовую динамику рубля. Ограничения в отношении России по "делу Скрипалей" вступят в силу 26 августа, после официального уведомления Конгресса США, и их ожидание давило на курс рубля.

Между тем, в середине недели рубль пытался коррекционно восстанавливаться. Спекулянтам было что зафиксировать. С конца июля доллар прибавлял на пике недели более 2 рублей, евро – более 3 рублей.

Поддержка пришла от удачного аукциона Минфин, который разместил ОФЗ с погашением в июле 2024 года на все предложенные 20 миллиардов рублей при спросе в 59,1 миллиарда рублей по номиналу.

Рынок нефти также пошел вверх, оказав поддержку стоимости российских акций. Поддержка пришла от сообщений, что Саудовская Аравия обсуждала с другими нефтедобывающими странами снижение нефтяных цен, чтобы разработать возможные ответные меры.

ПРОГНОЗЫ

Однако завершение недели российская валюта провела опять в понижательном тренде к доллару и евро. Негативом стали данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), зафиксировавшие совокупные чистые оттоки из фондов акций и облигаций, ориентированных на Россию, за неделю по 7 августа на уровне 449 миллионов долларов. Вывод средств из этих инструментов зачастую сопровождается покупкой валюты за рубли, что давит на его курс.

Кроме того, положительное сальдо внешней торговли РФ в январе-июле снизилось на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 96 миллиардов долларов, следует из материалов ЦБ.

При этом чистый отток капитала из РФ в январе-июле 2019 года вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 28 миллиардов долларов.

Таким образом, рубль может остаться под давлением, как внешних (геополитика и санкции), так и внутренних (макроэкономика) причин, тем более, что самый проблемный для российского рынка месяц только в разгаре.