Индекс МосБиржи в последние две недели находится в режиме боковой коррекции. Его пятничное закрытие было примерно на уровне закрытия 22 июля с.г.. Позитивным моментом является то, что на прошлой неделе прекратилось скольжение вниз индекса развивающихся рынков MSCI Emerging Markets ETF (EEM), а в конце недели приостановилось снижение цен на нефть.

Также позитивным моментом является то, что в пятницу агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте BBB- до BBB (прогноз стабильный). Эксперты агентства считают, что грамотная бюджетная политики и низкий уровень госдолга нивелируют негативный эффект от антироссийских санкций.

Негативным моментом является то, что знаковая поддержка $59,5 на графике нефти Brent пробита вниз, поэтому ситуация на рынке нефти сейчас под контролем «нефтемедведей». Все выглядит так, что возможна коррекция нефтяных цен к падению в район $59,5 или $62,5. На этих уровнях мы увидим признаки истощения «быков», поэтому и можно будет открывать «короткие» позиции с целью снижения до $55. Можно открывать на половину позиции на уровне $59,5 и открывать другую половину в районе $62,5. Пробитие же вниз отметки $55 будет крайне негативным сигналом для нефтяного рынка, потому что откроет дорогу «медведям» к многомесячному минимуму $50.

Не будем гадать на кофейной гуще, но если Китай начнет покупать нефть у Ирана в обход санкций, то сценарий с пробитием поддержки $55 реализуется. Надежды же «нефтебыков» связаны с тем, что сейчас ОПЕК рассматривает возможность сокращения производства, чтобы скомпенсировать упавший из-за замедления мировой экономики спрос. Если по этому вопросу будут позитивные новости, то минимум прошлой недели $55,88 станет для быков сильной многомесячной поддержкой.

На мировых рынках по-прежнему сильно беспокойство относительно перспектив торговой войны между США и Китаем. Цены на золото взлетели выше 1500 долларов за унцию (впервые с 2013 года). В пятницу президент США Дональд Трамп заявил о том, что страна пока не готова к сделке с Китаем по торговле. При этом глава государства подчеркнул, что диалог продолжается. Как следствие, индекс широкого рынка S&P 500 просел на 0,66%. Еще 1 августа Трамп сообщил о намерениях с сентября ввести 10-процентную пошлину на товары из Китая общей стоимостью 300 миллиардов долларов. Народный банк Китая, в свою очередь, с 5 августа начал опускать курс юаня к доллару до минимальных значений. В этой связи в минувший вторник Штаты включили Китай в список стран, манипулирующих валютой. На этом фоне понятно, почему рынок США лихорадит. Неделя началась с глобальной распродажи на рынке США, но затем произошло постепенное его восстановление. Думаю, что волатильность рынка будет оставаться повышенной до тех пор, пока в сентябре не пройдет очередной раунд переговоров между США и Китаем.

Индекс МосБиржи 11 июля с.г соскочил вниз с майского повышательного рынка, что показало слабость нашего рынка. Пятничная попытка «быков» пробить понижательный тренд успехом не увенчалась, но коррекция к росту это не катастрофа, а новые возможности для инвесторов. Внимательно следим за уровнем 2750 на графике индекса МосБиржи – пробитие «быкам» этой отметки ознаменует окончание коррекции. Прока же инвесторы покупают акции и берут риск на себя.

На прошлой неделе индекс развивающихся рынков MSCI Emerging Markets ETF (EEM) вплотную подошел к годовому минимуму, и мы надеемся, что он не будет пробит.

Четыре повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США в 2018 году ударили по развивающимся рынкам, но настанет момент, когда жадность инвесторов пересилит страх и они обратят внимание на фундаментальную дешевизну развивающихся рынков.

Акции развивающихся рынков более чем на 50% волатильны, чем индекс S&P-500 (за последние 30 лет), и их рост с момента кризиса 2009 года значительно уступает росту индекс S&P-500, но определенная ниша у них есть. Потому что грамотные инвесторы не будут класть все яйца в одну корзину (американские акции).