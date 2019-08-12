Российский рынок акций завершал предыдущую торговую неделю сессией снижением. Спад также наблюдался и на западных фондовых площадках. После отскока американские и европейские индексы вновь начали падать.

Ухудшение ситуации на мировых рынках было вызвано очередным внешнеторговым выпадом Штатов. Администрация президента США отложила на неопределенный срок выдачу американским компаниям лицензий, позволяющих возобновить работу с оборудованием китайского IT-гиганта Huawei. Источники Bloomberg объяснили этот шаг ответом американских властей на решение Китая временно прекратить закупки продукции сельхозпроизводителей США. Кроме того, статистика из Китая по потребительской инфляции и производственной дефляции угрожает стагфляцией (рост цен в период замедления экономики), которая ограничит возможности центробанка Китая по стимулированию экономики.

Дональд Трамп в это же время допустил возможность того, что запланированные на сентябрь торговые переговоры с КНР могут и не состояться.

В качестве ключевых рубежей по американскому индексу S&P 500 выделяю зону 2950-2955 п. Если рост будет выше, то это уже будет предполагать полное завершение очередной коррекции с последующим возвратом к историческим максимумам. Подобный сценарий, на мой взгляд, выглядит маловероятным.

Между тем Международное энергетическое агентство в своем ежемесячном отчете снизило прогноз роста глобального нефтяного спроса в 2019-2020 гг., отметив, что торговая война делает рынок нефти еще более хрупким. Мировой спрос на нефть в январе-мае этого года вырос всего на 520 тыс. баррелей в день, что является самым низким показателем за аналогичный период с кризисного 2008 г.

Фьючерсы на Brent сегодня показывают умеренное снижение с утра, откатываясь после пятничного отскока. О сломе нисходящей тенденции можно будет говорить в случае возврата выше области $59,5-60,5, однако сегодня на столь сильный подъем рассчитывать сложно. Рыночный сентимент остается слабым.

При этом в среднесрочной перспективе есть шансы на постепенное восстановление. Например, пятничная статистика от Baker Hughes продолжила указывать на продолжение замедления буровой активности в США, что в конечном счете скажется на снижении темпов увеличения добычи относительно рыночных ожиданий. Этот фактор может не допустить переход рынка в состояние перепроизводства, особенно с учетом строгого выполнения сделки странами ОПЕК+.

Сегодня с утра вновь пытался расти курс USD/CNY. Масштаб подъема пока совсем незначительный, но тем не менее пара в моменте поднималась к максимальным значениям за последние 11 лет (данные Reuters). Курс юаня в свете последних событий стал индикатором риска. Потенциальная девальвация китайской валюты в формате торгового противостояния с США способна оказать крайне негативное влияние на сырьевые товары, включая нефть, металлы и пр.

Повысили рейтинг

Агентство Fitch повысило кредитный рейтинг России с «BBB-» до «BBB», изменив прогноз на «стабильный». Эксперты отмечают улучшение макроэкономической стабильности в России, уменьшение влияния цен на нефть на экономику и повышение устойчивости к внешним шокам. Также агентство указывает в качестве положительных факторов, повлиявших на повышение рейтинга, «твердую приверженностью таргетированию инфляции и разумную фискальную стратегию». Инфляционное давление на экономику при этом ослабло. В Fitch, прогнозируют, что инфляция будет оставаться близкой к целевому показателю в 4% в 2020-2021 гг. Таким образом, агентство сейчас фактически вернулось к своей же оценке уровня кредитного риска страны 2014 г.

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что ожидает повышения суверенного рейтинга страны и от агентств Standard & Poor's и Moody's. S&P ранее подтвердило долгосрочный рейтинг РФ по обязательствам в иностранной валюте на уровне «BBB-». Это соответствует нижней ступени инвестиционного уровня. Такая же оценка сохраняется и у агентства Moody's, которое в феврале повысило рейтинги РФ с «Ba1» до «Baa3».

Эксперты Fitch отмечают непредсказуемый характер американских санкций и допускают, что США расширят их на весь госдолг или введут дополнительные санкции против госбанков. Однако, по их мнению, профицит платежного баланса и бюджета, низкий госдолг, и огромные золотовалютные резервы говорят о том, что Россия способна противостоять потенциальным ограничениям.

Суверенный кредитный рейтинг отражает способность государства отвечать по своим финансовым обязательствам. На него ориентируются инвесторы и фонды, принимая решение, стоит ли вкладывать деньги в государственные облигации той или иной страны. Решение Fitch умеренно позитивно для российских долговых бумаг, в том числе корпоративных. При стабильном внешнем фоне индекс ОФЗ (RGBI) сегодня способен показать рост, приблизившись к максимумам года. В целом также отмечу, что в среднесрочной перспективе потенциал для роста у российских облигаций сохраняется на фоне устойчивых ожиданий замедления инфляции и снижения рублевых ставок. Такой же взгляд соответственно касается и дивидендных историй в акциях (МТС, Юнипро, ЛСР и пр.).

Что дальше

Российский рубль сегодня может показать умеренное укрепление, вернувшись к 65 в паре с долларом. Ключевая область сопротивления по USD/RUB по-прежнему находится в районе 65,5-65,6. Эти рубежи сдерживают курс от еще одного импульса в сторону 66,5-66,6.

По индексу МосБиржи преимущественно нейтральные краткосрочные ожидания. В ближайшие дни можем увидеть консолидацию в коридоре 2660-2720 п. Сегодняшнее открытие торгов ожидается в небольшом плюсе на фоне рейтингового решения и внешних факторов.

На предстоящей неделе российские компании продолжат публиковать финансовые отчеты за II квартал. Результаты по МСФО обнародуют Мосэнерго, Интер РАО (среда), X5 Retail Group (четверг), ТМК (пятница).

В среду официально будет последний день для приема заявлений на выкуп акций Лукойла. Итоги оферты будут подводиться советом директоров компании 19 августа. Таким образом, бумаги на этой неделе могут отвязаться от магнитного уровня 5450 руб. Допускаем возможность временного прокола уровня 5000 руб. При этом положительный взгляд на бумаги сохраняется на длинной дистанции.

Учитывая утреннюю динамику бумаг Русала в Гонконге (-2%), сегодня открытие в акциях алюминиевой компании вновь будет на отрицательной территории. Область технического торможения Русала расположена около 26,3-26,5 руб.

В то же время сохраняем положительные краткосрочные ожидания по бумагам Аэрофлота. Есть шансы на возврат интереса инвесторов к бумагам Яндекса, МТС, Интер РАО. Под локальным давлением все еще могут оставаться акции АЛРОСА.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские индексы после нашего закрытия в пятницу остались примерно на тех же уровнях. Азиатские индексы сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерсы на S&P 500 с утра поднимаются на 0,22%, нефть Brent в минусе на 0,14%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет чуть выше уровня закрытия пятницы, в пределах +0,5%.