Прошедшая неделя оказалась откровенно тяжелой для подавляющего большинства фондовых, сырьевых и валютных рынков мира. Неожиданный ответ Китая Соединенным Штатам в виде управляемой и явно умышленной девальвации юаня вызвал откровенную панику на торговых площадках, и лишь к концу недели шторм начал понемногу успокаиваться. Впрочем, взбучка не прошла бесследно – немалая часть биржевых индексов или цен на сырье хоть и прекратили снижение, консолидировавшись в боковом движении, но закрепились на новых уровнях, к чему части инвесторов еще предстоит привыкать. Азия на прошедшей неделе торговалась весьма разнонаправленно, так что не буду отвлекать читателя детальным перечислением их индексов. Европа же, хоть и пыталась на отдельных этапах корректироваться, завершила неделю все равно заметным снижением: британский FTSE100 зафиксировал по итогам пятницы значение 7254 п., упав за день на 0,414%, французский САС40 рухнул на 1,11%, до уровня 5328 п., немецкий DAX обвалился на 1,28%, сумев остановиться на 11694 пунктах.

Американские рынки, спикировавшие на новостях о том, что юань в моменте доходил до уровня 7,1, предпринимали в последующие дни попытки прийти в себя, но отыграть удалось лишь часть потерь. И пока особого оптимизма за океаном не наблюдается. Да, фьючерсы торгуются в позитивной области, но не сказать, чтобы очень высоко. В пятницу же DIJA упал до 26287 п. (-0,34%), S&P500 опустился до 2919 п. (-0,66%), NASD COMP снизился на 1,00% — до 7959 п. На ближайшее время основной темой, определяющий динамику рынков США, будет возможность возобновления переговоров между Пекином и Вашингтоном. Если очередной (уже 13-й по счету) раунд не состоится, либо потерпит неудачу, значит, Америка вводит против Поднебесной, начиная с 1 сентября, очередные пошлины на 300 млрд. долл., а Китай продолжает ослаблять национальную валюту, защищая экспортеров. И вот тогда уж точно ничего хорошего ждать не приходится.

Российские фондовые индексы, рухнувшие 2 августа на негативных внешних новостях (напомним, помимо американо-китайских переговоров на нас повлияло введение очередного пакета санкций со стороны США, в перспективе уже впрямую касающихся госдолга и работы ряда крупнейших банков), в течение всей прошедшей недели пытались восстанавливаться. И хотя отчасти покупки были возобновлены, вернуть удалось лишь часть потерь. Слишком уж осторожно ведут себя инвесторы, рассматривая перспективы отечественных бумаг. В результате по итогам пятницы индекс РТС потерял 0,84%, зафиксировав значение 1289 п., а индекс МосБиржи закрылся на уровне 2680 п., снизившись на 0,63%.

Вот что действительно хорошо падало на прошедшей неделе, так это стоимость углеводородов, чему в немалой степени поспособствовали не только геополитические факторы, но и данные по недельному изменению запасов сырой нефти. Два цикла обвала – 2-го и 7-го августа приводили позже к вялым попыткам их выкупить, но цены в итоге неизменно снова ползли вниз. Лишь под самое окончание недели последовала некоторая коррекция, которая позволяет надеяться, что стоимость энергоносителей, наконец, консолидируется на новых уровнях и продержится там какое-то время. Сейчас в 6:20 утра 12 августа фьючерсы на нефть марки BRENT держатся на уровне 58,43 долл/барр. Легкая техасская WTI, которая в пятницу сумела отскочить сильней, торгуется по 54,33 долл/барр.

Отечественная валюта на фоне творящихся безобразий устоять, конечно, не сумела, обвалившись к 6-му августа ниже значения 66,20 рубля за доллар и 74,25 рубля за евро. Тем не менее, рубль достаточно быстро развернулся в коррекцию, после чего, нащупав неплохой уровень поддержки, консолидировался в боковом движении с невысокой волатильностью. И, видимо, пересев на новую ветку, чувствует себя там достаточно комфортно, так что нам придется привыкать к новым коридорам для отечественной валюты. Минфин продолжает каждую неделю размещать ОФЗ на сумму по 20 млрд. рублей (что заметно ниже спроса), ориентируясь не столько на объемы, сколько на стоимость заимствования, а интерес инвесторов, включая и зарубежных, к российским инструментам сохраняется на неплохом уровне, так что на данный момент рублю пока ничего не угрожает. По состоянию на 6:30 утра на рынке ФОРЕКС за один доллар платили 65,30 рубля, а евро котировался по 73,17.

Сегодняшний день не должен преподнести существенных сюрпризов в силу малого количества ожидаемых событий. Япония и Сингапур сегодня отдыхают. Россия опубликует данные по квартальному ВВП, а в США выйдет отчет об исполнении федерального бюджета и отчет WASDE (The World Agricultural Supply and Demand Estimates), характеризующий товарные запасы по широкому перечню агропродукции.