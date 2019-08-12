В пятницу рынок в целом оставался под давлением опасений, связанных с «торговыми войнами», которые влияют и на перспективы спроса на сырье. В итоге Новатэк (NVTK) подешевел на 2.2%, Норникель (GMKN) и Северсталь (CHMF) – на 1.9%, НЛМК (NLMK) и Сбербанк (SBER) – на 1.5%. Признаки спроса наблюдались лишь в защитных бумагах. Так, Полюс (PLZL) подорожал на 1.6% на фоне выхода цен на золото к многолетнему максимуму. В плюсе закрылся и Сургутнефтегаз (SNGS, +0.6%), для которого укрепление доллара США подразумевает уменьшение ожидаемого убытка от переоценки валютных активов.

Во втором эшелоне наблюдалась коррекция вниз по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Павловского автобуса (PAZA) подешевели на 19.0%, Электроцинка (ELTZ) – на 9.6%, ОАК (UNAC) – на 4.4%, корпорации Иркут (IRKT) – на 3.6%.

Фондовые индексы США понизились на 0.3%-1%, фьючерсы на индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские фондовые индексы закрылись в минусе, азиатские находятся в среднем в небольшом плюсе (в Японии торги сегодня не проводятся по случаю Дня гор).

С позиций технического анализа, актуальным остается сценарий консолидации вблизи уровня 1300 пунктов по индексу РТС. Оснований для сильных движений пока не наблюдается, но фактор «торговых войн» по-прежнему оказывает давление не спрос на рынках акций (в пятницу президент США допустил отмену переговоров с Китаем, усилив неопределенность). Готовность инвесторов к принятию риска на развивающихся рынках также может сократиться из-за усиления политической неопределенности в Аргентине, где результаты предварительных выборов указывают на лидерство оппозиционного кандидата, политика которого в отношении рынков капитала может оказаться более консервативной, чем действующего президента. На валютном рынке в начале торгов пара доллар-рубль, вероятно, останется в пределах консолидационного диапазона 65.0 – 65.5.