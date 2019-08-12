Рынок акций попробует отыграть пятничные потери
Прошлую неделю российский рынок акций завершил снижением на 0,63% по Индексу Мосбиржи. Поводом для такой динамики стал негативный внешний фон, вызванный решением США не выдавать лицензии на работу с китайским Huawei, которое стало ответом на отказ китайских властей закупать сельскохозяйственную продукцию из США. Кроме того, Дональд Трамп не исключил, что сентябрьский раунд переговоров по урегулированию торговых споров может и не состояться.
Однако сегодня эти негативные новости уже во многом отыграны: американские фьючерсы прекратили снижение и прибавляют символические 0,1%.
Внутренний фон противоречив. С одной стороны, рейтинговое агентство Fitch на одну ступеньку повысило кредитный рейтинг России с «BBB-» до «BBB» со «стабильным» прогнозом. С другой стороны, в выходные прошли митинги протеста, которые усиливаются, но пока еще не достигли опасного характера.
Не радует и нефть, вечером в пятницу прекратившая отскок, несмотря на хорошую статистику от Baker Hughes, засвидетельствовавшую продолжение снижение числа активных буровых установок в Штатах (-6 до 764 шт). Но рынок не спешит отыгрывать эти данные и пока нефть торгуется чуть выше 58 долларов за баррель.
При этом в пятницу мы не замечали серьезных распродаж нефтяных контрактов во время работы американского рынка. Именно фундаментально необоснованные «медвежьи» атаки на нефть из-за океана стали основной причиной падения нефти к нынешним уровням. По-прежнему считаем нефть неоправданно дешевой и ждем ее серьезного роста, но для этого сегодня надо бы закрепиться над отметкой 58,5 долларов за баррель.
На таком фоне российский рынок акций откроется в небольшом плюсе и затем попробует продолжить рост, если внешний фон не станет ухудшаться. Однако пройти отметку 2700 пунктов без нового позитива будет очень сложно.
Хуже рынка на открытии будет «Норильский Никель» из-за падения цен на никель почти на 3%. Но шортить бумаги компании опасно: цены на никель находятся в восходящем тренде и сейчас пытаются пробить 4,5-летний максимум.
В тоже время на отскок можно попробовать купить Сбербанк, который сильнее всех должен отыграть новость о повышении рейтинга. Лучше рынка могут быть и «Газпром» с «Лукойлом», если цены на нефть развернутся вверх.
На мировом валютном рынке пока все спокойно: пара евро-доллар пытается удержаться выше 1,12, а доллар пока слабо снижается к основным мировым валютам. На этом фоне, и учитывая рейтинговое событие, рубль в паре с долларом попытается уйти под отметку 65. Но для закрепления успеха нужен будет новый позитив, в противном случае во второй половине дня пара рискует вернуться в привычный для последних дней коридор 65-65,5.
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