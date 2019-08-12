Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с незначительным повышением около 0.1-0.3%, вблизи отметки 2685 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2670, 2660 п. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2700, 2710 п.

В первые минуты торгов локальный рынок акций может отыграть пятничную вечернюю новость о повышении долгосрочных рейтингов дефолта эмитента РФ со стороны рейтингового агентства Fitch. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации на позитивной территории.

Выхода значимых иностранных статистических показателей сегодня не запланировано. Поэтому во второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика нефтяных фьючерсов.

В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0.63%) и РТС (-1.10%) завершили торги с неравномерным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Несмотря на смешанное состояние внешнего фона, на локальном рынке акций возобладали негативные настроения. Между тем, фьючерсы на нефть сорта Brent заметно повысились внутри дня. И все же они даже не сумели приблизиться к ближайшему значимому ценовому уровню $60 за баррель. Восстановление выше указанной отметки означало бы слом негативного среднесрочного тренда в нефтяных контрактах. Вполне возможно, что мы увидим реализацию подобного сценария в ближайшие дни.

Добавим, что основным негативным фактором для внешних фондовых рынков остаются опасения дальнейшей эскалации торговой войны между США и Китаем. В пятницу президент Трамп в присущей ему манере сделал очередное неоднозначное заявление по этому поводу. Он сообщил журналистам, что торговые переговоры идут очень хорошо, но при этом очередной раунд переговоров, назначенный на сентябрь, может не состояться. Таким образом, оптимистичные ожидания способны в очередной раз не подтвердиться реальными фактами.

Возвращаясь к динамике индексов МосБиржи и РТС, стоит отметить, что в результате пятничного падения среднесрочная техническая картина в них не изменилась. Сейчас ее можно трактовать как нейтральную. Однако просадка указанных индексов ниже близких недельных поддержек (2650 п. и 1275 п.) сформировала бы сигнал в пользу дальнейшего среднесрочного падения.

Уже после закрытия основных торгов в пятницу стало известно, что рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента РФ в национальной и иностранной валютах до «ВВВ» с «BBB-». Это событие может оказать поддержку локальному рынку акций в первой половине дня.

Под закрытие пятничной вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU9) пришли в состояние контанго величиной в 9 п. или около 0.7% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка несколько улучшили оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне заметного спада индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с понижением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Самым заметным событием дня стало существенное падение стоимости взаимосвязанных бумаг RUSAL plc (RUAL RM, —6.02%) и ENPL-гдр (ENPL RM, —2.47%). Они открылись с заметным разрывом вниз на фоне публикации в целом слабой отчетности алюминиевой компании за 1 полугодие и за 2 квартал по МСФО. Ее полугодовая чистая прибыль сократилась на 41.4%. Более того, скорректированная чистая прибыль за 1 полугодие оказалась отрицательной. Убыток составил $98 млн. Текущее ухудшение указанных финансовых показателей связано с падением цены на алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) на 17.3% с начала года. Кроме того, «РусАл» опасается, что спрос на алюминий во второй половине года может пострадать от продолжающейся торговой войны между США и Китаем в сочетании с глобальным спадом производственной активности.

Акции Новатэк (NVTK RM, —2.23%) сильно подешевели, несмотря на сообщение о том, что контролируемое эмитентом совместное предприятие «Ямал СПГ» получило прибыль в размере 135.6 млрд руб. по МСФО за первое полугодие 2019 года. Годом ранее его убыток составил 73.1 млрд руб. Несмотря на существенную однодневную просадку, среднесрочная техническая картина в указанных бумагах продолжает оставаться нейтральной. Они удерживаются в границах одиннадцати недельного диапазона 1270-1350 руб.

Заметно лучше рынка торговались акции золотодобывающих компаний Полюс (PLZL RM, +1.63%) и Polymetal (POLY RM, +0.75%). Им оказывает поддержку существенный среднесрочный рост стоимости на желтый металл. С конца мая фьючерсы на золото прибавили в цене около 17%. Теперь они стабилизировались около психологически значимого ценового уровня $1500 за тройскую унцию.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное повышение стоимости в пределах 0.1-0.3%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0.5%. Фьючерсы на золото балансируют на грани положительного и отрицательного изменения. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite повысился на 0.7%. Рынок акций в Японии сегодня закрыт.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно уверенно охарактеризовать как неопределенное или смешанное. И все же пятничное повышение долгосрочных рейтингов дефолта эмитента РФ со стороны рейтингового агентства Fitch создает условия для открытия индекса МосБиржи с умеренным приростом.