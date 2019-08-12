Прошедшая неделя оказалась вполне удачной для российских суверенных евробондов. В пятницу они продолжили дорожать, внешний фон при этом был слабо позитивным – доходность UST10 снизилась незначительно и в течение дня держалась на отметке 1,70%, цены на нефть восстановились до 58,4 долл./барр. (хотя за неделю их снижение составило 4%). В результате российские евробонды прибавили по 0,2–0,6 п.п. от номинала, то есть показали результат немного лучше, чем бумаги других стран ЕМ. По итогам недели рост был достаточно сильным. Еврооблигации РФ и других развивающихся рынков смогли полностью отыграть снижение доходности UST10, и их доходности опустились почти на 15 б.п. Спреды среднесрочных и длинных бумаг при этом немного сузились, но остаются на 20–25 б.п. шире, чем месяцем ранее. Пока США и Китай продолжают обмениваться угрозами и напряженность из-за торговых войн сохраняется, спрос на рисковые активы, и в частности бумаги ЕМ, будет слабым, и в текущих условиях мы не видим поводов для дальнейшего сужения спредов.

Корпоративные евробонды отставали, в лидерах были бумаги ВЭБа. В корпоративном сегменте как в пятницу, так и по итогам недели результаты были очень сдержанными, то есть корпоративные бумаги показали динамику хуже суверенных выпусков. В нефтегазовом секторе в пятницу котировки выросли в пределах 0,1 п.п., а по итогам недели лишь длинные бумаги Газпрома немного прибавили в цене – 0,2–0,4 п.п. Лучший результат продемонстрировали еврооблигации ВЭБа – в пятницу они продолжили дорожать (плюс 0,2–0,4 п.п.), а за неделю практически полностью восстановили потери предыдущей пятницы, понесенные после введения санкций, их доходности снизились в итоге на 25 б.п. Суборды Сбербанка прибавили по 0,2–0,3 п.п. от номинала, а суборд RSHB’23 (YTM 5,2%) подорожал на 1,2 п.п. В металлургическом секторе как в пятницу, так и по итогам недели изменения котировок были минимальными. Отметим лишь, что MAGNRM’24 (YTM 3,5%) подорожал на 0,4 п.п., в результате его спред к суверенной кривой сократился до 50 б.п. – это минимум среди бумаг данного сектора. И в настоящий момент мы отдаем предпочтение ALRSRU’24 (YTM 3,6%), который предлагает спред к суверенной кривой 75 б.п., то есть на 25 б.п. больше, чем MAGNRM’24, при аналогичном кредитном качестве. Сегодня внешний фон скорее нейтральный: доходность UST10 немного подросла – до 1,72%, цены на нефть тоже уже вышли в незначительный плюс – 58,5 долл./барр., при этом небольшой позитивный эффект может оказать и повышение рейтинга. Значительная часть азиатских рынков сегодня закрыта в связи с праздниками, фьючерсы на американские индексы – в плюсе.