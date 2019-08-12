В пятницу однодневные ставки снизились. Влияние на ликвидность со стороны бюджета оставалось благоприятным – после проведения расчетов по аукционам Федерального казначейства в систему поступило 140 млрд руб. Между тем со среды банки поддерживали остатки средств на корсчетах на уровне 2,7 трлн руб., сформировав запас ликвидности для выполнения регуляторных требований в объеме 300 млрд руб., что довольно много для первой недели периода усреднения. Таким образом, спрос на ликвидность начал снижаться. Ставка однодневного валютного свопа завершила пятничные торги на отметке 6,49%, а ее средневзвешенное значение опустилось до 7,02% (-6 бп). Ставка однодневного репо с КСУ также торговалась в районе 7,0%, снизившись на 10 бп к уровню предыдущего дня. Ставка по кредитам овернайт на межбанке по-прежнему держалась вблизи 7,10%; ее устойчивость, на наш взгляд, в некоторой степени объясняется невысоким объемом торгов.

Мы полагаем, что в ближайшие несколько дней ставки продолжат снижаться, поскольку уровень ликвидности в системе остается высоким. Дальнейшая траектория однодневных ставок во многом будет зависеть от лимита на аукционе недельных депозитов ЦБ. На наш взгляд, на этой неделе лимит может быть повышен до 2,2 трлн руб., поскольку, помимо имеющегося избытка ликвидности, регулятору также необходимо будет стерилизовать 300 млрд руб., которые поступят на этой неделе после погашения КОБР.

В других ставках изменения в пятницу были умеренными. Ставки процентных свопов по всей длине кривой повысились на 1 бп, ставки NDF и кросс-валютных свопов выросли в среднем на 2 бп. Ставки FRA не изменились, сохраняя осторожный взгляд на траекторию денежно-кредитной политики в этом году. 1x4 FRA в настоящий момент составляет 7,55%, что лишь на 8 бп ниже 3-месячной MosPrime. 3x6 FRA торгуется на уровне 7,50%, и мы полагаем, что на данном уровне было бы интересно продавать ставку, поскольку мы ожидаем, что в сентябре регулятор понизит ключевую ставку на 25 бп.