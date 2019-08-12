Котировки желтого металла по-прежнему устойчиво держатся в пределах $1 490-1 510 за унцию.

В пятницу была опубликована внешнеторговая статистика в Германии, которая укрепила скептицизм инвесторов относительно перспектив экономики страны (по итогам июня профицит торгового баланса сократился до 16,8 млрд евро по сравнению с консенсус-прогнозом 19,5 млрд евро и майским показателем — 20,6 млрд евро). При этом в Италии сохраняются высокие политические риски, связанные с возможным вынесением вотума недоверия премьер-министру и распадом правящей коалиции в парламенте страны.

В США статистика по ценам производителей не повлияла на рынок (годовой рост ИЦП составил 1,7%, что соответствует консенсус-прогнозам). Гораздо более существенную поддержку ценам на золото оказала рекомендация Дональда Трампа ФРС снизить процентную ставку на 1 п. п. Напомним, что сейчас рынок ожидает как минимум еще двух снижений процентных ставок до конца 2019 года.

В пятницу была опубликована статистика СFTC по открытым спекулятивным позициям в золоте, свидетельствующая о высоком спросе хедж-фондов. По данным за 6 августа, длинные позиции по золоту в 15 раз превысили короткие позиции и достигли максимума с начала 2019 года — 305,3 тыс. контрактов (рост в 2,4 раза по сравнению с концом мая).

Сегодня утром цены на металл стали снижаться. Ряд азиатских площадок, в том числе в Сингапуре и Японии, закрыт в связи с праздником. Наши аналитики по валютному рынку прогнозируют укрепление доллара, что, вероятно, приведет к сохранению бокового тренда на рынке золота, и котировки золота останутся в диапазоне $1 490-1 500 за унцию.