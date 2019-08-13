Вчера российские индексы показали «слабопозитивную» динамику. При этом индекс развивающихся рынков MSCI Emerging Markets (EEM) закрылся на отрицательной территории, поэтому вчерашний день мы не запишем в актив биржевых быков.

С 5 июля с.г. индекс МосБиржи движется вниз в рамках понижательного тренда. Агентство Fitch повысило России кредитный рейтинг и это классно, но индекс развивающихся рынков сейчас находится всего лишь в 3% от многомесячных минимумов. Их пробитие грозит «быкам» большими неприятностями, поэтому многие инвесторы заняли сейчас выжидательную позицию или банально «греют животы» на пляже. Объемы торгов вчера на МосБиржи были минимальными за последние два месяца и в пятницу они были небольшими. Если бы индексу МосБиржи удалось закрепиться выше уровня 2750, то активность торгов была бы выше, но в ситуации, когда индекс развивающихся рынков находится вблизи многомесячных минимумов, такое маловероятно. Волнения в Гонконге, который является крупным центром международного бизнеса, и торговая напряженность между США и Китаем также заставляет инвесторов «осторожничать».

Американский индекс S&P-500 вчера упал на 1,23%. Никакой катастрофы в этом нет — просто рынок слабый. На графике есть ранее пробитый вниз горизонтальный уровень 2975. «Быки» могли бы протестировать его снизу, но не получилось… Продажи начались на опережение (2938), следовательно, в данный момент рынок не очень силен.

Инвесторы продолжают следить за ослаблением юаня по отношению к доллару и полагают, что тарифная война может нанести ущерб американским компаниям. Интересное исследование провели аналитики FactSet. Компании из числа S&P-500 во время пресс-конференций по итогам отчетности за второй квартал на 41% чаще обсуждают тарифные проблемы, чем на аналогичных пресс-конференциях три месяца назад.

Вероятно, весь август инвесторы будут оставаться нерешительными. По мнению аналитиков Credit Suisse, эскалация американо-китайской торговой войны снизила вероятность торговой сделки до выборов в США (в ноябре 2020 года) до менее 50%». Думаю, что коррекция на американском рынке не закончена, и до конца месяца индекс S&P-500 снизится до месячного минимума 2822. Зато в сентябре во время очередного раунда переговоров между США и Китаем по торговым вопросам Трамп может пойти на уступки и смягчить ранее принятое решение ввести 10% тарифы на китайские товары на сумму 300 миллиардов долларов. Падающий фондовый рынок на фоне предвыборной компании ему не нужен.

По опросу, проведенному компанией Survey USA, если бы выборы президента США проводились на этой неделе, бывший вице-президент Джо Байден получил бы 50% голосов, а Трамп всего лишь 42%. Если Трамп пойдет на уступки, то инициатива перейдет к «быкам».

Среди наиболее интересных данных по макроэкономической статистике стоит отметить публикацию индекса потребительских цен США за июль во вторник. В среду Германия и США сообщит об изменении объема ВВП за 2-й квартал. Четверг будет насыщенным на статистику днем для США: будут опубликованы изменение объема розничной торговли за июль, производственный индекс ФРБ Филадельфии, изменение коэффициента загрузки производственных мощностей и объем промышленного производства за июль.